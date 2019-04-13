【社交媒體】呃Like是一種病？我們由小到大都在認同成癮中成長

現在手握手機的你，是否經常PO相到社交媒體「呃Like」？再回想一下以前，你曾經拼命讀書，是否為了討好父母？你曾經模仿着身邊朋友衣着打扮，是否為了更加融入朋友圈？朋友對你的點評是否會影響到你的自信心？如果是，你可能患了「認同成癮」。

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這些年，社交媒體的盛行，讓每一個人都能夠與身邊的人，甚至是不認識的人，分享自己的生活，從而獲得這些觀眾的「Like」，獲取旁人對你的認可。為了能吸引更多「Like」，不少人去旅行或是出街吃飯，都會擺好Pose拍照留念，然後在數百張相片中，挑選幾張能入眼的精心編輯，如用濾鏡、調色、甚至是「美圖秀秀」一下。這個年頭，人人在社交媒體裏都是男神、女神，人人都在各自地比拼、各自地炫耀，形成了一種新的社會風氣。

為了能吸引更多「Like」，不少人去旅行或是出街吃飯，都會擺好Pose拍照留念，然後在數百張相片中，挑選幾張能入眼的精心編輯。（Gettyimages／視覺中國）

我一直認為，透過社交媒體獲取「Like」不是問題，但問題是為什麼只能展現最好的一面呢？我發覺以前使用社交媒體，大家會將所有開心與不開心的事在社交媒體上分享，但如今，似乎大家只願意將好的一面展現出來。讓我最無法理解的是，有些網紅會在手機上瘋狂修改自己的容貌，然後上傳一張「屋企人都認不出你是誰」的照片到社交媒體。究竟是為什麼要隱藏真實的自己呢？展現自己真實的生活又有什麼問題呢？後來，我在《呃Like心理學：擺脫認同成癮的勒索》中了解到，原來這種行為與「認同成癮」有關。

從童年到成年，我們很多舉動其實都是在尋求認可。而「認同成癮」則與我們童年時如何受到父母關注有莫大關係。人自小開始，便有着被人積極關注和無條件接納的心理渴求與需要。父母無條件的關注對小孩有什麼影響呢？一個得到無條件關注的孩子，即使他們知道自己有時會做錯事、父母會偶爾責罵或不開心，但他們平日總是被父母的愛包圍着，他們能感受到父母的關心和接納，這種情況下成長的孩子，可以自由地體驗完整生活，自我概念得以正面發展。

受到父母的關心和接納，這種情況下成長的孩子，可以自由地體驗完整生活，自我概念得以正面發展。（Gettyimages／視覺中國）

相反，如果一個孩子缺乏父母的關注會怎麼樣呢？當一個孩子只有在其行為符合父母的期望時，才能獲得父母讚賞和關注時，這種孩子漸漸會刻意地隱藏真實的自我，展現一個父母和別人認可的自我，去迎合世界，他們自我價值開始變得條件化，漸漸產生「只有做出別人認同和喜歡的行為，自己才有價值，才會被愛」的信念，久而久而之，便會患上「認同成癮」。

患上「認同成癮」會帶來什麼困擾呢？當一個人的「真實的自我」與「理想的自我」差距愈來愈大時，很多時候都會面臨自我衝突和不安的情況。在社交上，希望能夠自然表達自己的想法時，行為卻又在討好別人。這種內在衝突會讓人感到焦慮，甚至胃口不佳、腸胃問題等，長遠地會影響身體健康。如果你也有上述的不良現象的話，就最好尋求專業人士協助。

做真實的自己，獲更多快樂。（Gettyimages／視覺中國）

現實生活已經弄得自己很狼狽不堪的時候，還要花心思去討好別人，真的好累啊，還不如真真實實做自己，做一個有特色的人，這樣更易得人認可和喜愛啊。

《呃Like心理學：擺脫認同成癮的勒索》書封。（非凡出版）

內容提供：煩糕

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「社交媒體Po相呃Like是一種病？」​】

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