MC預告新人即場拆人情玩抽獎　賓客即加碼500元　網民︰殺一儆百

港產片《我要做Model》中，詹瑞文「即場拆人情」一幕道出不少新人市儈的一面。有連登絲打日前發文指，有對新人在一間婚宴連鎖店擺酒，樓主早知該間連鎖店的食物質素一般，估計只值500元人情，因此和同事各自封600元。但婚禮主持開場前預告新人會即場抽出人情，並送出相同銀碼的現金出來抽獎，樓主形容「門面抽獎，實則係警世，殺一儆百」，留意到不少人聽後自動加碼500元，「驚抽中肉酸」。 有網民笑言新人「係咪睇咗詹sir套戲？」，亦有人批評樓主「除非個客人好手緊，否則600（元人情）就簡直係人渣啦」，但亦有人質疑事件的真確性，「入咗場仲可以補飛？」

港產片《我要做Model》中，詹瑞文「即場拆人情」一幕道出不少新人市儈的一面，近日有連登絲打發文指出現實都發生類似情節。(《我要做Model》電影截圖)

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有女網民本周二（9日）在「連登討論區」發文指，上周前往一間婚宴連鎖店出席婚宴，認為食物「又凍又鹹，仲要好易中招肚屙」，不滿該對新人會選擇該間連鎖店，又估計只值500元人情，所以分別和同事封600元人情，預多100元。

但當晚主持開場前預告新人會即場折一封人情，同時送出相同銀碼的現金出來抽獎，樓主批評「門面抽獎，實則係警世，殺一儆百」，發現不少賓客即場自動加碼封多500元人情，相信「驚抽中肉酸」，樓主根據人數估計新人賺多53萬元。

+ 6 + 5 + 4

帖文引起多人討論，有網民批評新人「好肉酸」、「冇錢就咪擺酒啦，又要計人入幾多人情」，但有網民批評樓主「今時今日5舊水重打到和？」、「除非個客人好手緊，否則600（元人情）就簡直係人渣啦」、「樓主話500（元）回本，所以咪計下囉，我自己就請最親果啲，畀幾多人情都無所謂，但請着樓主就真係慘到X街，咁都要開post」。亦有人懷疑事件的真確性，「入咗場仲可以補飛？」、「啲賓客全部唔同時間入場，一有人入嚟個MC又重覆一次？」

（連登討論區）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁