【驚人真相？】研究指姐姐比妹妹更易肥　首胎女嬰BMI指數高2.4%

大部分親生姊妹外形或身材都會有些相似，但不少人都覺得姐姐會比妹妹胖，原來這說法有根據！近日就有外國研究指出，首名出生的女嬰剛出生時較輕，惟長大及懷孕後會變胖，首胎女嬰的BMI指數平均會比妹妹高2.4%，更有可能超重或癡肥。

藝人湯洛雯和未出道的妹妹湯樂瑤。（Instagram「roxannetong」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

據外媒報道，《流行病學與社區健康雜誌》（Journal of Epidemiology & Community Health）上刊登一項新研究指出，姐姐比妹妹更易肥。研究人員分析由1973以來的瑞典出生登記的數據，其中對象是在1991年至2009年間，年滿18歲首次分娩、而且母親當年亦同是年滿18歲分娩的逾1. 3萬對姊妹。研究會測量她們身高及體重，並了解健康狀況，生活方式和家族史。

分析指出，首名出生的女嬰剛出生時大多較輕，惟長大後及懷孕的前三個月會變肥，而第一胎BMI指數平均會比妹妹高2.4%，更有可能超重或癡肥。

+ 12 + 11 + 10

主要研究員者之一，來自奧克蘭大學的Wayne Cutfield教授指出，在第一胎懷孕期間血管較窄，減少營養供應給嬰兒，由於重新規劃脂肪和葡萄糖的調節，嬰兒長大後，會令脂肪更容易堆積在體內。

紐約Lenox Hill醫院體重管理中心表示，環境或許是最重要的因素之一，發現不少新手父母都對第一胎用心照顧，母親產前會進食過量，產後亦有機會過度餵食嬰兒，而間接影響孩子的飲食習慣。然而，當父母們有第二胎時，已經知道如何照顧，就不會再過度餵食和保護，或會令他們少吃一點。

（CBSNEWS）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁