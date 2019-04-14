慘！私家偵探成功捉姦　反被控偷影裸照罪成　罰款多過報酬兼判監

高雄某偵探社陳姓男子受託幫友人孔女捉姦，前年3月見時機成熟，陳率孔女等人衝入疑似孔女的丈夫與小三同居處，果然直擊兩人正在交歡，成功蒐證露胸、臀等裸照，不料孔女丈夫及小三反告妨害秘密罪等。高雄高分院認為，陳姓男子共犯竊錄身體隱私部位罪，處2月徒刑，得易科罰金6萬元定讞（台幣，折合約1.5萬港元）。

電視及電影中都有很多時鐘酒店的捉姦戲碼。﹙電影《歌舞伎町24小時 時鐘酒店》劇照﹚

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判決指出，陳姓男子任職偵探社，好友孔女因發現丈夫和第三者在高雄某大樓8樓同居，便出資請陳於同棟大樓租屋查探。2017年3月23日晚上10點多，陳姓男子從孔女丈夫及第三者屋子門外聽到交歡聲，趕緊先以自己租屋感應磁扣，率孔女、孔女表姊上樓到門外，孔女再開啟門鎖侵入，陳迅速對裸身的2人猛拍照、錄影。

陳姓男子、孔女事後都遭反告侵入住宅、妨害秘密罪嫌。陳於一審審理時，承認案發當天帶孔女等人上樓，知情就是要抓姦，法官依共犯竊錄身體隱私部位罪，判處2月。

King Sir談到現今的感情愈來愈複雜，偵探社不時接到很多的「捉姦案」。（iStock）

陳姓男子上訴後卻翻供，辯稱他僅帶孔女等人上樓，由孔女開門闖入該屋內，他並沒犯侵入住宅，至於竊錄身體隱私的部分，也是孔女臨時起意的犯行，跟他無關。二審合議庭認為他明知孔女就是要取得丈夫通姦的證據、可預見孔女要違法闖入屋內及攝錄隱私照，仍用磁扣帶非該大樓住戶的孔女等人上樓，即便他沒跟著衝入屋內拍照，也屬共犯。

合議庭考量陳姓男子仍沒達成和解，駁回他的上訴，另依然認定3萬6000元（折合港幣約9,000元）報酬是犯罪所得，宣告沒收。孔女則另案被橋頭地院依共犯竊錄身體隱私部位罪，處2月徒刑得易科罰金定讞。

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