【金像獎2019】連登開po推到完場：曾美慧孜完勝阿Sa

第38屆香港電影金像獎今晚舉行，不少網民都關注獎項花落誰家，向來關心城中大小事的連登網民，早於下午已開帖集中討論金像奬事宜，其中最熱烈討論的當然是影帝與影后的心水人選。最佳男主角方面，巴打及絲打都極力睇好《淪落人》的黃秋生，而《逆流大叔》的吳鎮宇亦有不少捧場客，網民直言：「是但一個攞都服。」最佳女主角方面，呼聲最高的是《三夫》的曾美慧孜，網民認為她完勝《非分熟女》的「阿Sa」蔡卓妍，而其候選女主角則屬冷門。

曾美慧孜在陳果導演的電影《三夫》中有極大膽演出，是影后大熱。（《三夫》劇照）

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香港電影金像獎頒獎禮於今晚7時半舉行，連登網民於下午約3時半已開帖討論最期待的畫面及賽果。其中最受談論的是最佳男主角，大部份網民都支持於黃秋生得獎，他在《淪落人》中飾演半身不遂、要在輪椅上度過餘生的人，網民盛讚「秋生真係咩角色都carry到」、「角色發展方面太屈」；而另一名呼聲較高的是《逆流大叔》的吳鎮宇，有人分析指黃秋生已兩度登上影帝寶座，反觀吳鎮宇雖曾五度獲提名，但至今未做過影帝，故認為屆有可能獲獎，不過無論最終賽果如何，不少網民都直言：「只要係秋生或者鎮宇拎，大家都會服」。另外，亦有網民支持《翠絲》的「黑仔」姜皓文是本屆黑馬，因他以一個粗獷大馬人去扮女人，角色亦不容易。

最佳男主角入圍名單：

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最佳女主角入圍名單：

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最佳女主角方面，坊間盛傳阿Sa蔡卓妍是大熱，但網民幾乎一面倒睇好憑三級片《三夫》提名的曾美慧孜，「《三夫》個角色真心難演，但佢做得好好」、「完勝阿Sa」。

而曾三度獲金像獎最佳女主角‎的「小紅姐」惠英紅，今年憑《翠絲》角色競逐最佳女配角獎項，其演技雖毋庸置疑，但不少網民力撐《逆流大叔》的余香凝有望跑出，加上今年金像獎主題為「Keep Rolling」，網民認為金像獎「開始推新人，唔知會唔會俾個機會余香凝呢？」

（連登討論區）