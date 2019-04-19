【熱評】台員工被上司逼讚公司fb帖　呂秋遠：這是「出口轉內銷」

呂律師您好，昨天主管要求大家要在新成立的fb按讚，除了按讚，更進一步要求大家每天都要去每個發文按讚，說是為了接地氣，讓大眾知道我們做了什麼，我覺得蠻生氣的，實在不想自己的私人fb被曝露（我已設定不公開），好希望可以像兒童自在的不甩主管，是說主管這樣的要求合理嗎？

台灣有打工仔抱怨，被上司要求每天要按讚公司facebook專頁的每一篇帖文。圖為示意圖。（電視劇《愛回家之開心速遞》劇照）

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文：台灣律師 呂秋遠（文章標題由《香港01》編輯所擬）

這位朋友，講到臉書我就生氣，因為沒有人來跟我接洽買我的臉書。好歹這裡每篇發文平均按讚數也有將近一萬，還有六十三萬追蹤者，難道不能出價讓我虛榮一下嗎？而且，這裡的粉絲肯定忠誠，如果我發文呼籲「支持九二共識，離婚買一送一」之類的，台灣很快就會投向祖國懷抱了，好帳號，不買嗎？

其實你要知道，你們主管要求的方式，就叫做「出口轉內銷」，也就是原本應該要賺外匯的商品，因為賣不出去，所以只能轉賣給自己人。可是，商品本身不理想，就算自己人真的被迫買單，就真的能達到「轉出去、讚進來，網頁發大財」嗎？你知道，我知道，獨眼龍也知道，這是不可能的事情。但是，主管仍然堅持要這麼做，原因是什麼？

因為他還活在倚天系統與書中仙的時代，不知道現在已經是Window 10的年代了。他這種人，肯定喜歡長輩圖，分不清楚ADSL與AIDS，不知道IG與LG的不同，甚至以為Dcard是一張信用卡。在這種情況下，你們單位的臉書，在他的英明領導之下，當然只能自己人按讚，畢竟內容沒人看，你們不入地獄，誰入地獄？

呂秋遠指，有關指令可看出該上司根本不懂不懂網路行銷，否則不會淪落到要自己人按讚的地步。圖為示意圖。（電視劇《愛回家之開心速遞》劇照）

可是，如果你不負責網路行銷，主管的要求本來就不是你應該要盡的責任。臉書應該是個人空間，每個人當然都有權利隱藏自己的臉書，把臉書當作行銷工具，也不是這麼容易的。因為行銷的本質還在於產品，如果貴單位就是沒什麼創意、故事、理念，只會放長官參加什麼活動、上級有沒有來視察，那麼就是莒光園地而已，沒有吸引人的內容，如何讓單位的臉書更好看？許多公務機關的臉書，都逐漸擺脫過去無聊的政令宣導，公共電視、故宮博物院、海巡署、內政部、財政部等等，都有很厲害的小編，也在長官的默許下，勇敢的表達單位立場或是擺脫僵硬的手法，用有創意的方式呈現要表達的內容。沒有預算、沒有專人、沒有故事，只知道壓榨自己人來按讚，你為什麼要配合他的想法？

面對上司要求讚好公司的fb po，呂秋遠建議聲稱沒有fb，或者為公司開一個新fb，反正上司這種態度，等於不相信網上行銷。圖為示意圖。（路透社）

所以，如果你不想要讓自己的私人臉書曝光，又不想得罪他，應該怎麼辦？最簡單的方式，就是跟他說，你沒有臉書。如果他之前知道你有臉書，就封鎖他的帳號，然後說自己已經沒用了，這是最簡單的一種方法。如果他真的這麼堅持，要你去新辦帳號，那麼你就創設一個為了單位而設的帳號，隨便應付他也就行了。反正他也只是三分鐘熱度，這種人其實壓根不相信網路這種行銷手法，畢竟他的大學時代，可能還是綠色螢幕、磁碟片還是大片的，BBS對他而言只知道椰林風情，連PTT都以為是PPT，你又何必跟他認真？

好了，別為了這種事情煩心。主管的要求當然不合理，如果他認真的想要經營網頁，我倒是可以幫忙，但是行情價，一個讚算0.4元就好。請單位編列預算捐給社福團體，我肯定會每天發文，讓貴公司傾家蕩產，要不要考慮一下？