【粵劇特朗普】虛實歷史+中西風格超突破　李居明Cult劇爆紅有理

千呼萬喚始出來，在4月12日終於等到《粵劇特朗普》。經過多個月的醞釀，大家都迫不及待想一睹其究竟有多cult（另類）。事實證明，李居明真的是黐線的（「黐線」是我對一個人最高的評價），難以想像一個風水先生的想像力可以如此突破天際。下面就讓我講講究竟《粵劇特朗普》有多麼犀利。

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《粵劇特朗普》門票。（作者提供）

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作為一個只有一次觀看粵劇的觀眾而言（對就是這一次），我對粵劇唯一的認識就只有「唱、打、念、做」。老實說，我是不太懂欣賞這四種元素的。我只能說我見到「有」，而不知道什麼是「好」。尤其是當演員用高音念詞的時候，一開始我是聽不太明的，需要藉助字幕去了解演員在說什麼。但後來聽着聽着，習慣了便沒有問題了。在「唱」方面，卻令我十分驚喜。去到中段，演員突然唱起《雪絨花》（Edelweiss）。突然在粵劇中聽到英文歌曲，不單是像我這種第一次看的「小朋友」覺得十分驚訝，就連現場經驗十分豐富的老觀眾們，都嘖嘖稱奇。但聽到他居然還唱得那麼好聽，而且在劇情上又是那麼和諧。所有的驚訝轉為驚艷，再化為掌聲。在粵劇中加入英文的元素，可以說是香港這個中西文化結合所應該有的產物，不知道在現場觀看的「鬼佬」有沒有分外的親切感呢？

《粵劇特朗普》舞台效果結合了現代科技，熒幕的切換展現不同場景。（作者提供）

《粵劇特朗普》的前衛不但是展示在語言上，還結合了現代的科技。轉場時除了道具的擺放，還利用了熒幕的轉變，切合到不同的場合。藉着背景，觀眾不需要猜這個是什麼情景。尤其是適合我這種想像力不太豐富的觀眾。

然而作為一個把粵劇當作舞台劇看的門外漢而言，《粵劇特朗普》最為出色的一定是它的劇情，想像力直接突破了天際。整個粵劇都是以歷史作為基礎，但發揮了天馬行空的想像力。在歷史的留白處，添加了一些細節使故事十分精彩，就好像《三國演義》的方式一樣，但想像力更勝《三國演義》。這裏稍微劇透一個細節：在劇中「川普」和「特朗普」是一對失散的孖生兄弟。「川普」小時候被奶媽帶去中國，第一次登場是在劉少奇之死一事當中。在這一幕，劉少奇死於開封是真實發生過，而「川普」在開封出現卻是虛構的。而有些細節亦是真實的，例如劉少奇死前被易名，火化等。但《粵》加入了一個情景，就是劉少奇在送往火化場時其實仍然未死，最後把遺言托付給在歷史亂入的「川普」，引發出後來的劇情。這種虛實交替的手法，令到像我這種對歷史稍微有些認識的人感到無比的興奮，好像歷史就被改寫了一般。而對於那些對歷史並不太了解的觀眾而言，亦會充滿樂趣。

《粵劇特朗普》第一場首演免費贈送《粵劇新浪潮》場刊。（作者提供）

然而，《粵劇特朗普》並非完美，它亦存在些許瑕疵。對於普通觀眾而言，它實在是太長了，超過了4小時。我看的那天是星期五，是下班後去的。中場休息難以集中精神繼續看下去，這使我覺得對演員的努力十分不敬。倘若劇本能改得再短一些，和電影差不多，會比較適合現代人的生活節奏。然而，瑕不掩瑜。據說《粵劇特朗普》這次真的是蜚聲國際了，它受到了外國傳媒的關注，包括CNN在內的外國傳媒都有報道。可以說是近年千瘡百孔的香港為數不多令人驕傲的事情。

內容提供：大佬文化.堂

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《粵劇特朗普》——這套粵劇不傳統」​】

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