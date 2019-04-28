【深度溝通力】見工面試最忌問人工？　專家教8大提問原則助過關

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「有無乜嘢想問？」見工面試到了最後階段，面試者往往有機會反客為主，被僱主或HR方面邀請提問，面對這個問題，表面看來不太重要，但如果回答：「我無嘢問。」或者問了無知問題，隨時會留下壞印象，因而失去入職機會。反之，如果能好好把握這最後一刻，則可爭取加分，有助求職。

人力資源管理專家劉仕祥在其新書《深度溝通力》指，求職者往往在提問環節問及薪酬福利，但這有可能令對方認為你側重薪金，而非心儀職位的工作性質，故追問薪酬往往是大忌。劉仕祥續提出8大提問原則，提示求職者如何恰如其分地提問，例如集中提問符合職級、職位前景、公司組織架構等範疇的問題，令對方覺得你關注公司，同時具備獨立思考能力。

劉仕祥更提醒求職者「不問傻問題」，例如不要為了表現謙虛，而問及對方自己表現有沒有改善的地方，而問題的數量，最好是3至5條為佳。

求職者見工問錯問題，隨時會令對方留下壞印象，失去心儀職位。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

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以下是《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》的內容節錄：

其實很多人在求職面試的時候，都跟我的朋友一樣，最怕被面試官問到：你有什麼問題想問我的嗎？這個問題看似簡單，但其實回答起來很有難度。如果你說沒有，面試官會認為你對公司沒有興趣或者根本就沒有準備好；如果有，你問的問題將有可能決定你是否會被錄取。例如，很多人會問，這個職位的薪資是多少？這樣問，雖然問題不大，但其實沒有給你的面試加分，甚至還可能扣分，面試官會認為你比較看重薪資似乎大部分面試官都不喜歡只問薪資的求職者，特別是應徵職位的級別越高，越是如此。那麼該如何提問，才能夠更好地幫助到我們的面試呢？首先，來了解幾個提問的原則。

面試提問的八原則：

第一、盡量提問原則

關於是否有問題要問面試官，其實你可以說沒有，但很多時候是在你對這個職位沒有興趣的情況下。如果你對這個職位還有興趣，就要盡量提問。

第二、符合職級原則

如果要提問，就要問跟職位有關的問題，並且要問跟你的職位職級相符合的問題。例如，如果你是一般員工職位，就不要問公司的發展策略問題；如果你是總監職位，那麼最好不要問薪資的問題，企業對你有興趣的話，自然會主動跟你談，不用你主動問。

第三、適量原則

提問題是提高你面試成功率、擄獲面試官的有效手段。如果你問的問題很有含金量，面試官會對你刮目相看，所以一定要利用好這個機會。一般來說，問題數量應該適宜，以三到五個為好。

人力資源管理專家指，在面試期間問及薪酬福利，會令對方以為求職者看重金錢多於心儀職位。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

第四、如何讓你的提問有價値

一個好的提問，會讓面試官對你的印象加深，甚至能夠在瞬間決定你是否會被錄取，所以面對這樣的機會，你一定要好好把握。

第五、盡量不問薪資問題

其實對於HR來說，薪資問題就是一個偽議題。企業對你有興趣的話，就會主動跟你談薪資， 不用你主動問，所以最好不要問薪資問題，等HR來主動問你吧。如果企業錄取你，又不跟你提薪資，那這家公司肯定有問題。

第六、問跟職位相關的問題

HR通常喜歡求職者問跟職位相關的問題，例如工作內容、彙報關係、發展空間、工作的角色定位、上司對這個職位的期望等。比如有一次我們要招聘一個績效主管，有一個求職者就問我們現在的績效做到什麼程度了，在實施的過程中有沒有遇到什麼問題，最後他根據我們的問題，提出了他的見解和解決方案。在這個環節中，他非常主動積極，加深了我們對他的了解。最後，我們錄用了他。所以問跟職位相關的問題，會讓面試官覺得你的心思至少是在工作上。

若面試的是管理層職位，人事部通常喜歡求職者問及跟公司相關的事宜，如部門結構、培訓機會以及行業發展趨勢等。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

第七、問跟公司相關的問題

如果你面試的是管理職位，那你的問題最好是跟公司相關的，例如公司的組織結構、所在部門的組織結構、公司的培訓機會、公司的企業文化、公司所在行業的發展趨勢等。如果你做了功課， 還可以針對公司的一些新聞來發表你的看法，跟面試官證實這些新聞的來源，也聽聽面試官對這些新聞的看法，一方面可以表明你在關注公司，另一方面也表明你有獨立思考的能力。

第八、不問傻問題

什麼是傻問題？就是問了等於沒問，或是問了只會扣分的問題。傻問題一般包括三種：

第一種是自討沒趣的問題，例如你去面試品管職位，你問公司的產品品質是否出現過什麼問題。

第二種是求助類問題。有些人為了表現自己的謙虛，在面試之後，就問面試官自己今天的表現怎麼樣，希望對方能夠指出自己的缺點，以便改正。問這些問題的人，往往都會給別人沒自信或沒有自知之明的印象。

第三種是跟求職完全無關的問題。有些人把求職當成了自己的救命稻草，希望公司能夠解決自己的所有問題，例如，問公司是否可以解決伴侶的工作，是否可以提前發薪資來解決自己的實際困難等。為了幫助大家更容易把握問問題的角度，在這裡我整理了部分問題，供大家參考：

關於面試職位的問題

1.能不能介紹一下這個職位的工作職責？

2.這個職位所在部門的組織結構是什麼？

3.這個職位目前面臨的挑戰是什麼？

關於公司的問題

1.公司的策略規劃是怎麼樣的？(如果你是中高層職位)

2.新員工進來後，公司是否有系統的培訓？(適合初入職場者)

3.如果我在這家公司做了三年，公司會怎麼考慮我的發展？

關於面試者本人的問題

1.如果我進入公司，公司對我的定位是怎樣的？

2.我將要做的事情，目前做到什麼階段了？(趁機談談你的想法)

3.你希望我來公司解決什麼問題？(趁機再銷售一下自己)

書名：《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》（時報出版 ）

作者：劉仕祥

資深演講口才教練、金生涯教育首席生涯規劃師、人力資源管理專家、國家心理諮詢師、三茅人力資源網專欄作家、博銳管理在線專欄作家。

出版社： 時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。

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