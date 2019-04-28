【深度溝通力】見工面試最忌問人工？　專家教8大提問原則助過關

「有無乜嘢想問？」見工面試到了最後階段，面試者往往有機會反客為主，被僱主或HR方面邀請提問，面對這個問題，表面看來不太重要，但如果回答：「我無嘢問。」或者問了無知問題，隨時會留下壞印象，因而失去入職機會。反之，如果能好好把握這最後一刻，則可爭取加分，有助求職。 人力資源管理專家劉仕祥在其新書《深度溝通力》指，求職者往往在提問環節問及薪酬福利，但這有可能令對方認為你側重薪金，而非心儀職位的工作性質，故追問薪酬往往是大忌。劉仕祥續提出8大提問原則，提示求職者如何恰如其分地提問，例如集中提問符合職級、職位前景、公司組織架構等範疇的問題，令對方覺得你關注公司，同時具備獨立思考能力。 劉仕祥更提醒求職者「不問傻問題」，例如不要為了表現謙虛，而問及對方自己表現有沒有改善的地方，而問題的數量，最好是3至5條為佳。

求職者見工問錯問題，隨時會令對方留下壞印象，失去心儀職位。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

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以下是《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》的內容節錄：

其實很多人在求職面試的時候，都跟我的朋友一樣，最怕被面試官問到：你有什麼問題想問我的嗎？這個問題看似簡單，但其實回答起來很有難度。如果你說沒有，面試官會認為你對公司沒有興趣或者根本就沒有準備好；如果有，你問的問題將有可能決定你是否會被錄取。例如，很多人會問，這個職位的薪資是多少？這樣問，雖然問題不大，但其實沒有給你的面試加分，甚至還可能扣分，面試官會認為你比較看重薪資。似乎大部分面試官都不喜歡只問薪資的求職者，特別是應徵職位的級別越高，越是如此。那麼該如何提問，才能夠更好地幫助到我們的面試呢？首先，來了解幾個提問的原則。

面試提問的八原則：

第一、盡量提問原則

關於是否有問題要問面試官，其實你可以說沒有，但很多時候是在你對這個職位沒有興趣的情況下。如果你對這個職位還有興趣，就要盡量提問。

第二、符合職級原則

如果要提問，就要問跟職位有關的問題，並且要問跟你的職位職級相符合的問題。例如，如果你是一般員工職位，就不要問公司的發展策略問題；如果你是總監職位，那麼最好不要問薪資的問題，企業對你有興趣的話，自然會主動跟你談，不用你主動問。

第三、適量原則

提問題是提高你面試成功率、擄獲面試官的有效手段。如果你問的問題很有含金量，面試官會對你刮目相看，所以一定要利用好這個機會。一般來說，問題數量應該適宜，以三到五個為好。

人力資源管理專家指，在面試期間問及薪酬福利，會令對方以為求職者看重金錢多於心儀職位。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

第四、如何讓你的提問有價値

一個好的提問，會讓面試官對你的印象加深，甚至能夠在瞬間決定你是否會被錄取，所以面對這樣的機會，你一定要好好把握。

第五、盡量不問薪資問題

其實對於HR來說，薪資問題就是一個偽議題。企業對你有興趣的話，就會主動跟你談薪資， 不用你主動問，所以最好不要問薪資問題，等HR來主動問你吧。如果企業錄取你，又不跟你提薪資，那這家公司肯定有問題。

第六、問跟職位相關的問題

HR通常喜歡求職者問跟職位相關的問題，例如工作內容、彙報關係、發展空間、工作的角色定位、上司對這個職位的期望等。比如有一次我們要招聘一個績效主管，有一個求職者就問我們現在的績效做到什麼程度了，在實施的過程中有沒有遇到什麼問題，最後他根據我們的問題，提出了他的見解和解決方案。在這個環節中，他非常主動積極，加深了我們對他的了解。最後，我們錄用了他。所以問跟職位相關的問題，會讓面試官覺得你的心思至少是在工作上。

若面試的是管理層職位，人事部通常喜歡求職者問及跟公司相關的事宜，如部門結構、培訓機會以及行業發展趨勢等。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

第七、問跟公司相關的問題

如果你面試的是管理職位，那你的問題最好是跟公司相關的，例如公司的組織結構、所在部門的組織結構、公司的培訓機會、公司的企業文化、公司所在行業的發展趨勢等。如果你做了功課， 還可以針對公司的一些新聞來發表你的看法，跟面試官證實這些新聞的來源，也聽聽面試官對這些新聞的看法，一方面可以表明你在關注公司，另一方面也表明你有獨立思考的能力。

第八、不問傻問題

什麼是傻問題？就是問了等於沒問，或是問了只會扣分的問題。傻問題一般包括三種：

第一種是自討沒趣的問題，例如你去面試品管職位，你問公司的產品品質是否出現過什麼問題。

第二種是求助類問題。有些人為了表現自己的謙虛，在面試之後，就問面試官自己今天的表現怎麼樣，希望對方能夠指出自己的缺點，以便改正。問這些問題的人，往往都會給別人沒自信或沒有自知之明的印象。

第三種是跟求職完全無關的問題。有些人把求職當成了自己的救命稻草，希望公司能夠解決自己的所有問題，例如，問公司是否可以解決伴侶的工作，是否可以提前發薪資來解決自己的實際困難等。為了幫助大家更容易把握問問題的角度，在這裡我整理了部分問題，供大家參考：

❶ 關於面試職位的問題

1.能不能介紹一下這個職位的工作職責？

2.這個職位所在部門的組織結構是什麼？

3.這個職位目前面臨的挑戰是什麼？

❷ 關於公司的問題

1.公司的策略規劃是怎麼樣的？(如果你是中高層職位)

2.新員工進來後，公司是否有系統的培訓？(適合初入職場者)

3.如果我在這家公司做了三年，公司會怎麼考慮我的發展？

❸ 關於面試者本人的問題

1.如果我進入公司，公司對我的定位是怎樣的？

2.我將要做的事情，目前做到什麼階段了？(趁機談談你的想法)

3.你希望我來公司解決什麼問題？(趁機再銷售一下自己)

書名：《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》（時報出版 ）

作者：劉仕祥

資深演講口才教練、金生涯教育首席生涯規劃師、人力資源管理專家、國家心理諮詢師、三茅人力資源網專欄作家、博銳管理在線專欄作家。

出版社： 時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。