唱新歌《歌頌者》被狠批　「吳青峰抄蘇打綠」　網民嘲：智商堪憂

台灣樂團蘇打綠自從2017年宣布休團後，主唱吳青峰開始單飛發展，隻身踩入內地市場，他最近參加內地節目《歌手2019》決賽時，就演唱自創新歌《歌頌者》，引起大批網民熱議，令新歌一夜爆紅。不過有內地網民卻批評「吳青峰這首歌抄蘇打綠的」、「和小情歌的旋律好像」，讓一眾歌迷哭笑不得，笑稱「腦子不用可以捐給需要的人」。

青峰參加內地節目《歌手2019》決賽時，演唱自創新歌《歌頌者》，詎料被網民批評「吳青峰這首歌抄蘇打綠的」。（吳青峰微博圖片）

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由6人組成的樂團蘇打綠出道15年，主唱吳青峰同時擔任專輯作曲及填詞人，《小情歌》、《無與倫比的美麗》等歌曲大受歡迎。蘇打綠於2017年1月宣布休團後，青峰便以創作歌手身份參加內地節目《歌手2019》，過五關斬六將的青峰殺入決賽後，以自創新歌《歌頌者》應戰，當中融入《小情歌》歌詞，將10多年來的出道歷程也寫入歌中，感動全場歌迷。

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詎料有網民聽歌時，在彈幕留言怒斥「吳青峰這首歌抄蘇打綠的」、「和小情歌的旋律好像」、「抄襲，真噁心」，似乎不知道青峰就是蘇打綠的主唱。

截圖隨即被大批網民瘋傳，讓歌迷哭笑不得，笑稱「腦子不用可以捐給需要的人」，坦言自己不是蘇打綠粉絲也知道青峰是該團主唱，「這是智商堪憂嗎」，亦有人搞笑稱「吳青峰連長相都抄襲蘇打綠主唱」。

（微博）

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