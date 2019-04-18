【理想與現實】吉野家「滿點丼」滿到瀉？　網民嘆現實版超中伏

理想與現實從來也有差距，但這樣的差距未免太大了吧！日前有網民發文投訴，指有日光顧粉嶺名都吉野家分店時，點了一份「滿點丼」，詎料實物賣相跟宣傳照片相距甚大。照片中的炸物鋪滿整碗飯，惟實物的份量卻很少，部分炸物更「炸燶」，令他大為不滿，質疑吉野家違反商品說明條例。不少網民見狀紛紛表示驚訝，坦言「呢碗嘢真係好伏」、「中咗輻射咁」，不過亦有人稱吉野家已寫明「圖片只供參考」。 吉野家回覆《香港01》查詢時表示，就是次「滿點丼」的顧客意見，該公司表示關注並積極跟進，務求為顧客提供滿意及豐富的美食。

有網民日前到吉野家點了一份「滿點丼」，惟理想與現實實在差太遠！（fb群組「Fanling粉嶺」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名「中伏」的網民日前在facebook群組「Fanling粉嶺」發文，指在粉嶺名都吉野家分店點了一份「滿點丼」堂食，惟實物賣相跟照片不符，令她崩潰問道「係咪可以投訴佢商品說明條例？」從她上載的照片所見，在宣傳照片中，炸物鋪滿「滿點丼」，甚至有滿瀉的感覺，當中包括至少1件野菜天婦羅、1件吉列海老及2件炸魷魚圈，價值49港元。另一款「極上滿點丼」則有野菜天婦羅、吉列海老、炸魷魚圈及唐揚雞，價值56港元。

不過，當樓主下單後，樓主得到的「滿點丼」實物中只得少量炸物，賣相也十分不討好，野菜天婦羅及炸魷魚圈更是「炸燶」的，跟宣傳照有天壤之別，令樓主感到大為不滿。

「滿點丼」的實物只有少量炸物，而且賣相也不太討好。（fb群組「Fanling粉嶺」圖片）

照片引起不少網民熱議，有人形容實物「好似中咗輻射，見到唔開胃」，亦有人分享類似經歷，指有日以56港元點了一份天婦羅飯外賣，賣相同樣差勁，「打開睇完之後真心講冇下次，原來堂食都咁差」，建議樓主可控告店家違反商品說明條列。不過，有網民則「突破盲腸」稱吉野家已寫明「圖片只供參考」。

吉野家回覆《香港01》查詢時表示，該公司每項食物均有既定的製作指引，列明相關份量及製作流程，讓分店可依照指引製作，盡力保持食物有統一的品質。就是次「滿點丼」的顧客意見，該公司表示關注並積極跟進，務求為顧客提供滿意及豐富的美食。

根據香港法例第362章《商品說明條例》，商戶在營商過程或業務運作中，所有產品資料或其任何部分上的商品說明，以任何方式及透過任何途徑而作出的直接或間接的顯示，必須正確無誤，不能誤導。 商戶如就有關產品作出虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，可構成虛假商品說明的罪行。

（fb群組「Fanling粉嶺」）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁