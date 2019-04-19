【罕見病】超聲波見胎兒伸脷好可愛　母開心分享　產後卻崩潰了

正常人除了扮鬼臉，很少會故意伸脷。美國一名男嬰還在媽媽肚內時，超聲波照片顯示他吐出舌頭，醫生和嬰兒父母都以為嬰兒在做鬼臉，覺得相當可愛。想不到，嬰兒原來罹患罕見的「巨舌症」，舌頭厚度超過正常兩倍，令他不由自主地把脷伸出來，其父母得知後非常崩潰。

貝克出生時舌頭厚度超過正常兩倍。（Farrah Roth fb圖片）

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現在19個月大的嬰兒貝克（Baker Roth）患有韋德曼氏症（Beckwith-Wiedemann syndrome－BWS），是一種新生嬰兒過度生長的罕見疾病，會導致嬰兒出現巨舌、巨型身體等，在1.4萬個嬰兒中就可能有一個會出現這種病。

42歲媽媽法拉（Farrah Roth）指，在27周超聲波檢查時，有發現貝克伸出舌頭，由於醫生都不熟悉這種疾病，法拉只是認為孩子吐舌頭很可愛，更向親友分享了貝克超聲波的照片。

在懷孕8周時，法拉提早剖腹誕下貝克，貝克重7磅14，但想不到其舌頭竟是一般嬰兒的2倍之大，由於舌頭太大，貝克無論何時都把舌頭伸出口外面，「假若他將舌頭伸進嘴裡，嘴巴幾乎沒有空間，所以貝克才會一直伸舌頭」，情況令法拉非常震驚。

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貝克順利接受縮脷手術，現在貝克已可以發出聲音和吃東西。（Farrah Roth fb圖片）

數據顯示，韋德曼氏症會增加兒童患癌的風險。貝克胃部亦不幸發現極罕見的肝母細胞瘤（Hepatoblastoma），出現機率只有50萬分之1。貝克出生之後一周就經歷了3次手術，之後又接受了5個月的化療和腫瘤切除手術。貝克上月也順利接受縮脷手術，在貝克的舌頭中間切出三角形，再把舌頭的兩旁重新縫合起來，現在貝克已可以發出聲音和吃東西。

法拉指，縮脷手術後貝克「開始看起來像一般的小孩，他笑得更多」，她相信很快就可以聽到貝克叫「媽媽」和「爸爸」，「對我們來說這將是最快樂的時光」。

（綜合）

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