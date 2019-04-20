台女問為何消毒酒精是藍色　水瓶座護理員爛gag撩妹　專家就話…

水瓶座最愛除了是流淚之外，原來都喜歡生活小知識，而且會「搞爛gag」。一名水瓶座的台女日前捐血時，被同一星座的男護理員搭訕，其間樓主問了一個生活小知識問題：「為何消毒酒精是藍色？」，男護理員竟拋出一個「爛gag答案」，令台女非常無奈。網民紛紛笑言男護理員「追女仔」碰壁，「水瓶座男的沒有正常的」，不過亦人認為「他回覆挺有趣」。 化學系教授接受查詢表示，在消毒酒精中加添染料是為了方便辨認，但無論消毒酒精是透明還是藍色，都一樣可以消毒殺菌。

一名水瓶座的台女日前捐血時被同一星座的男護理員搭訕，其間樓主問為何消毒酒精是藍色，男護理員說笑稱與其他同事收工後去打獵，從藍皮膚的阿凡達提煉出藍色消毒酒精，「爛gag答案」令到台女感到無奈。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該名台女周二（16日）在facebook群組「爆怨公社」圖文並茂指，自己本身不怕打針及抽血，當日在台北西門町登上一輛捐血車捐血，車上尚有其他捐血人士，一名年約30歲的男護理員向她搭訕，交代自己前來支援一日，而且天南地北閒聊，雖然樓主認為他可能想結識自己，但都覺得他在工作上表現專業。

談到星座時，男護理員得知樓主是水瓶座時，回覆「啊，你也是水瓶座」，樓主反問「你也是？」再問「為什麼這個消毒酒精是藍色的啊？」男護理員就扮作正經回答，「我跟你說喔！這個很珍貴！」，先問「你知道阿凡達吧？」不待樓主回答便續指，他和同事「下班都要去打獵，這個就是從那裏提煉的！」

台女問：「為何消毒酒精是藍色？」，男護理員竟拋出一個「爛gag答案」撩妹。（網上圖片）

樓主聽到後不禁諷刺他「這裏有護理長嗎？想投訴」，最後還直接無視他，男護理員隨即轉移話題問她稍後去哪兒，更一直問她是否去逛街，最後樓主離開時，對方向她「塞了一堆飲料跟餅乾」，但都未能挽回樓主，決定「無謂再會」。

帖文引來約1.2萬人讚好，有網民紛紛留言指「這護理師真的很水瓶座」、「想搭訕你，可是用的手法也太白癡了吧」，不過亦有人指「我也是水瓶座，可是我覺得他的回覆挺有趣」。

浸大化學系榮休教授陳永康表示，在香港消毒酒精以透明為主，至於加入藍色染料的消毒酒精，可方便其他人辨認，而且味道會變得古怪，即使用水「溝稀」，都難以入口，但無論消毒酒精是透明還是藍色，都有消毒殺菌的效果。

（fb群組「爆怨公社」）