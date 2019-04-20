諗多咗？　發緊夢？　黃雨下商場現趣怪「黃色警告信號」圖案

本港近日天氣惡劣，天文台一連三天發出黃色暴雨警告信號後，今日更發出今年首個紅色暴雨警告信號。暴雨期間，各個商場紛紛貼出告示提醒商戶及市民，而西環地區組織「西柚辦公室」執委雷日楠，昨日在社交網站上載相片，指西灣河一個商場出現一張告示，有一個黃夢圖案及寫着「黃色警告信號生效」，但該圖案卻多是漫畫中用作表示「想像」或「發夢」，圖片引來網民討論。

「西柚辦公室」執委雷日楠昨晚在社交網站上載告示相片，寫有「黃色警告信號生效」的字眼，但卻是代表「想像」或「發夢」的圖案。（fb群組「筲箕灣人筲箕灣事」圖片）

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天文台昨日曾發出黃色暴雨警告信號，而雷日楠昨晚在facebook群組「筲箕灣人筲箕灣事」上載圖片，可見一個想像或發夢圖案，圖內填上黃色，下面則寫有「黃色警告信號生效」，相信是想提醒巿民天氣情況，但卻漏寫「暴雨」一詞。雷日楠留言指：「黃色暴雨？黃碧雲？警告你哋唔好諗咁多鹹濕嘢？」

天文台「黃色暴雨警告信號」的圖案。（網上圖片）

帖文引來網民討論，有網民留言指「儘管已白紙黑字清楚『列明』，還是被你的幽默逗笑了一下」，《香港01》正向涉事商場了解。

本港近日天氣不穩定，天文台今日先後發出黃色及紅色暴雨警告信號，其間有5人在小西灣藍灣半島對開海面乘船，在狂風巨浪吹襲下，船隻由藍灣半島飄至將軍澳工業邨，其中3人墮海，幸最終獲救無礙。

（綜合）

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