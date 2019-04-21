【夜貓子】泰貓奴晚晚呼吸困難？　夜攝鏡揭夜夜遭主子偷襲強吻

貓貓半夜都在做什麼呢？泰國一名男貓奴早前用夜攝鏡拍攝愛貓的半夜活動，結果拍到十分有趣的畫面。原來貓主子半夜不甘寂寞，直接跳到奴才身上夜襲，更趴在奴才臉上強吻。相片近日熱傳到台灣社交網站，令一眾貓奴深有共鳴，更笑言「這位苦主說他每天起床後呼吸很不順，所以暗中架設監視機」。

原來貓貓半夜直接跳床上，更趴在奴才的臉上，蓋住其口鼻。（ชมรมคนรักแมว fb圖片）

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泰國男貓奴Lomphonten Lomphontan上月在facebook群組「貓情人俱樂部」發文，分享愛貓半夜行徑。影片中可見，貓主子偷偷爬上床，先在一旁盯著熟睡的奴才，之後更爬上他的臉上，「大字型」兩手環抱奴才臉龐，似足夜襲偷吻，其後還滿足地癱在奴才身上，堵住其口鼻，與日間高傲態度有極大差異。

有台灣網民再次分享圖片，笑言「這位苦主說他每天起床後呼吸很不順，所以暗中架設監視機」，引來不少網民熱論。（爆笑公社fb圖片）

影片上載後在貓奴間瘋傳，近日更紅到台灣，有台灣網民將相片轉貼到fb群組「爆笑公社」，並笑稱「這位苦主說他每天起床後呼吸很不順，所以暗中架設監視機」。帖子引來網民熱烈迴響，有網民指這是貓貓「愛的抱抱」、「對你的愛要夜晚才能表現」，不過亦有人擔心奴才的安危，「這樣太危險」、「愛的謀殺」、「萬一摀住鼻子就看不到明天的太陽了」。