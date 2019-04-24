台女手機突然響鬧鐘　原來係男友偷偷留下未來承諾！　網民：已盲

對於不少女朋友而言，男朋友很多時都像木頭，極少流露情感。一名台女近日在討論區發文，稱近日看到一篇令她很感動的文章，於是跟男友分享，不過對方回應十分冷淡，讓她極為失望，不過之後男友用手機鬧鐘向樓主表剖白內心想法，「希望我可以一直在你身邊，守護你」，令樓主感動落淚，感歎原來男友並非一根木頭。

台女的手機突然有鬧鐘響起，於是打開鬧鐘程式檢查。（Dcard圖片）

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Dcard討論區日前有一篇題為「謝謝你願意牽起我的手」的文章，文中台女與男友拍拖多年，早已變成老夫老妻，不過兩人一直對人生規劃及結婚有不同意見，「他不想結婚也不想有小孩」，二人因為沒有共識產生矛盾。直至一天，男友突然態度大變，走過大賣場的兒童書桌區時，說想要買一張給兒子，使台女十分疑惑，直至男友說「等我們結婚以後」、「好像組一個家庭也不錯」的話後，台女才恍然大悟，發覺男友終於從大男孩變成男人，並感謝男友「最後還是選擇擁抱了我，還有給我對於未來的承諾，牽起我的手」。

樓主看到該篇文章後深受感動，於是分享文章給男友看，說「我今天看一篇文章看到快哭了！」不過男友看完該篇文章後，只說了一句「好像在說故事喔」，就沒有繼續討論下去，樓主感到不是味兒。其後樓主手機沒有電，於是讓男友拿回宿舍充電，樓主之後再取回手機。

當樓主拿回手機在路邊等待巴士時，手機突然震動，原來是手機內置的鬧鐘程式響了起來，提示為「我」，但台女記得沒有設定該鬧鐘，好奇打開鬧鐘程式查看，原來是男友偷偷在她的手機留下連串愛情表白！

樓主男友設下多個不同提示的鬧鐘，每個相隔1分鐘，提示分別為「我」、「愛」、「妳」、「不要偷偷看」、「希望我可以一直在你身邊 守護你」、「看手機後面」、「我是指手機跟手機殼中間」、「想要我的時候找我 你有我的專門聯絡電話的…」。

樓主拆開手機殼後，發現一張紙條，上面寫道：「親愛的，把手給我，剩下的路由我牽着你，一起走」。樓主直言看到男友的真情表白後，「整個眼淚都衝出來了」，希望可以與男友一直走下去。

有網民表示，樓主的閃光彈實在太厲害，笑言要喪失視力了。（網上圖片）

網民留言直指樓主的帖文「閃到眼睛快瞎」，笑稱要和自己的視力說再見，大嘆別人的男朋友果然不會令人失望。另外亦有人大讚樓主男友高招，「這招也太厲害了吧」，要學起來，未來用在自己的女友身上。

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