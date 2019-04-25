【贏在子宮裡？】泰男嬰一出世即靚仔到惹哄動　2年後近照曝光

基因真是很重要！泰國一名媽媽早前在社交網站上分享初生兒子的照片，嬰兒鼻子挺拔、眼睛深邃，天生俊俏的長相引來網民哄動，更有經理人聯絡這位媽媽，想發掘他當童星。現在這個小帥哥已經快2歲了，看他的近照圓潤了不少，但仍有一對炯炯有神的大眼睛，由帥氣「男神」轉行可愛路線。

有網民指男嬰側面就像是《吸血新世紀》男主角羅伯派汀森（Robert Pattinson）。（Paeisa Seng fb圖片）

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泰國媽媽Paeisa Seng 2017年12月時誕下兒子，雖然兒子早產出生，當時只有約4磅，但天生帥氣的樣子馬上引來網民熱論。有人更指男孩側面就像是《吸血新世紀》男主角羅伯派汀森（Robert Pattinson），亦有不少網民指媽媽Paeisa Seng都是大眼美女，難怪兒子一出生就這樣帥了，感嘆基因強大。

男嬰已經快2歲了，看他的近照圓潤了不少，但仍有一對炯炯有神的大眼睛。（Paeisa Seng fb圖片）

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Paeisa Seng之後一直有在facebook分享兒子成長的照片，現在兒子已快2歲了，臉頰長胖了不少，沒有之前明顯的V面，但其明亮的大眼睛仍然不變，加上天真的笑容，融化眾多網民的心。

（綜合）