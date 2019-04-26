哈囉Siri！Apple招聘粵語Siri寫手　講明請香港廣東話母語人士

「機會嚟喇！飛雲！」蘋果公司iPhone智能助理Siri功能強大，幾乎問乜都識答，有時答案更令人笑爆嘴，成為不少用戶的聊天對象。蘋果公司近日就在招聘網站刊登廣告，為廣東話Siri聘請背後的「寫手」，工作條件包括「香港廣東話為母語人士」以及對本地新聞及大眾文化感濃厚興趣，不過帖文則註明需在北京工作。

Apple為廣東話Siri聘請背後的「寫手」，工作條件包括「以香港廣東話為母語人士」以及對本地新聞及大眾文化感濃厚興趣。（網頁截圖）



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蘋果公司昨日（25日）在Jobsdb招聘網站刊登廣告，分別聘請南中國區及香港區廣東話的Siri創意寫作員。

招聘廣告列明工作性質包括：根據熱門話題、文化活動及熱門節目等，為Siri編寫和編輯原創對話、更新及改進現有的Siri對話。另外寫手亦需要幫助Siri團隊，將Siri演變成所用語言中獨特的及可識別的角色，並需翻譯和調整英語版Siri對話等。

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Siri答案有時令人笑爆嘴，有時亦真實得太悲哀。（網上圖片）

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至於工作條件方面，申請者需有極好的寫作能力、流利英語，以及是一位以香港廣東話為母語人士。另外申請人對本地新聞及大眾文化有濃厚興趣，擁有強大字庫及跨文化知識。職位的學歷要求則要達到大學學位或以上。