巴打玩海洋公園過山車跌iPhone　尋獲「殘骸」勁崩潰　網民笑爆嘴

「有冇見過傻仔玩機動遊戲時跌咗部電話落街？」有網民近日在連登討論區發帖，分享自己愚笨經歷，指自己日前跟女友去海洋公園遊玩，詎料玩完過山車後，發現電話不見了，才醒起放在褲袋的手機疑似在遊戲中掉下，遂向職員取回「殘骸」。從上載的照片可見，螢幕已完全爆裂，機身亦已彎曲碎裂。帖文引起熱議，有自稱做過海洋公園兼職的網民表示，「日日都有呢啲傻仔」，亦有人笑言iPhone「墮下測試失敗」。

巴打玩完動感快車後，驚覺自己的iPhone在過程中掉了。（海洋公園網頁圖片）

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有連登網民在討論區發文，直言「玩機動遊戲時跌咗部電話落街」的「傻仔」就是自己，指日前女友生日，陪她到海洋公園遊玩。當他們玩完動感快車後，「諗住拎部電話出嚟撳下，搵極都搵唔到」，樓主才記起坐上過出車前忘了放電話入袋，「即係袋住嚟玩，玩玩下跌咗」。

樓主立即回去跟職員交代事件，「唔好意思，我啱先玩小丑過山車時，唔記得放低個電話好似跌咗」，直言感覺到職員忍笑忍得好辛苦。兩日後，職員致電通知已找回電話，「我就即刻狗衝過去拎返，心存一絲希望後拎返部電話係咁嘅樣……」從樓主上傳的照片所見，螢幕完全爆裂甚至被撬起，露出內部零件。最後樓主帶到蘋果門市維修，以2800元換了一部「翻新機」。

有連登網民在討論區發文，稱自己玩機動遊戲時不小心將電話掉落街。（連登討論區截圖）

帖文引起熱議，雖然樓主分享這次「慘痛經歷」，但不少網民都紛紛留言取笑他，「人類總要重複同樣的錯誤」、「我忍笑忍得好辛苦」。亦有網民指曾經遭遇同一個經歷，「同你做過EXACTLY一樣嘅野，一樣地方，一樣結局」，有人就笑指自己試過玩其他機動遊戲時掉下Nokia手機，「部機乜事都冇」。

有人就認為這是不幸中之大幸，「如果部電話飛咗出去傷到人就瀨嘢」，直指AIA嘉年華曾發生「天降手機」的意外，令一名玩家「撞凹鼻」，涉事者或會被追究，「2800當買個教訓啦」。另有網民就質疑樓主是否幫蘋果賣廣告，「爆到咁都係$2800換新機」。

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