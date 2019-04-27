黑猩猩超熟手玩電話睇IG　網民大讚超神奇　專家：會降低社交能力

黑猩猩的學習能力及智商接近人類兒童水平，近日有位動保人士於IG上載片段，一隻黑猩猩竟拿着電話，熟練地用手指掃螢幕，於IG點選自己想看的影片及相片，動作猶如人類，令不少網民嘖嘖稱奇。不過有動物專家指，其實黑猩猩不應與人類的科技扯上關係，這會對牠們的社交習性帶來壞影響。

近日有位動保人士於IG上載片段，一隻黑猩猩竟拿着電話，熟練地用手指掃螢幕，於IG點選自己想看的影片及相片。（IG片段截圖）

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動保人士邁克（Mike Hoston）上星期在個人IG發布影片，片中清晰可見，他所飼養的黑猩猩雙手正拿着一部智能電話，正觀看早前邁克與牠互動的影片，看完後牠竟如人一樣，用手指掃螢幕瀏覽邁克的IG，並點選自己想看的相片及其他片段。

影片吸引接近170萬人次觀看，更獲逾30萬個讚好。大批網民表示黑猩猩的學習能力非常高，連人類用電話的動作都能模仿得一樣，非常神奇。不過，黑猩猩研究權威古德博士（Dr. Jane Goodall）近日於個人網站上發表聲明，表示對影片非常失望。

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古德博士解釋，其實黑猩猩與人一樣，擁有複雜的情感，而且學習能力快捷又聰明。牠們更是需要大量社交的動物，影片中的黑猩猩其實正接受着不人道的飼養，如果迷上使用手機會大大減低黑猩猩的社交能力，更有機會患上抑鬱症及創傷後遺症。

古德博士續指，把高智慧及瀕危品種的動物當作寵物飼養，其實是鼓勵非法動物交易等行為。她稱邁克經常與其他黑猩猩的親密互動，甚至替牠們穿衣拍照等，也是在鼓勵黑猩猩與人類之間進行危險又不恰當的互動，更提高傳染病菌的機率。

她在文中亦作出勸喻：「作為一個有同情心及責任心的人類，我希望大家不要對影片作出讚好、分享，甚至評論。」

（Buzzfeed）

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