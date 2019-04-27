深夜大晒？兩男女德輔道西車路中心打卡　有車即狼狽急逃網民怒批

為了影一張靚相「打卡」，有些人會無所不用其極，甚至作出威脅人身安全的行為。有網民日前上載影片，可見深夜時分，有一對男女在德輔道西行車路中影相，女子兩度跳起擺出「甫士」，讓男伴拍下，但隨即有車駛經，兩名「亡命之徒」急速逃回行人路。事件中雖無人受傷，但不少人都批評兩人行為魯莽，直言若發生意外就「唔抵可憐」。

深夜時分，有一對男女在德輔道西行車路中影相，女子兩度跳起擺出「甫士」，讓男伴拍下靚相。（fb群組「西環變幻時」影片截圖）

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有網民周二（23日）深夜11時許將影片上載至facebook群組「西環變幻時」，片中可見，大部分店舖已經落閘關門，多個住宅單位都沒有開燈，一對男女走出西環德輔道西148號行人路，站在行車路中的電車軌，男方負責拍照，女方則背住對方擺「甫士」，更兩度高舉雙手跳起，相信想趁人車稀少時「打卡」。

其間現場傳出汽車引擎聲，有車輛將駛經，當女子跳起落地時，男伴已經一邊大聲叫走，一邊起步奔跑，女子亦急忙轉身跑走，最終兩人安全返回行人路，走入附近一間店舖。影片引來很多網民批評，指出他們的行為有機會導致車禍，一旦發生任何意外，兩人「唔抵可憐」。

大律師陸偉雄表示，根據《道路交通條例》，任何使用道路的行人疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，一經定罪，可被罰款2000元，提醒其他人切勿以身試法。

（fb群組「西環變幻時」）

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