【純天然】美19歲嫩模美臀被質疑曾「加工」　找整形醫生驗明正身

現在整形的技術愈來愈先進，真正天然的美女變得可遇不可求。美國一名19歲的模特兒擁有得天獨厚、圓潤迷人的翹臀，讓網民驚艷，不過同時亦引來不少人質疑她的臀部是人工「加工」出來，為了消除人們的流言蜚語，她日前請來整形醫生，認證她的臀部是「純天然」，從未做過整形手術。

整形醫生格凡米在ig上載片段，為黛絲「驗明正身」。（Ashkan Ghavami IG圖片）

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美國19歲的模特兒黛絲（Daisy Keech）在Instagram上擁有93.8萬名粉絲，因她擁有一個令人印象深刻的臀部，但也因此引來不少人的質疑，認為她曾在臀部植入人工物質，才能有如此完美的身體曲線。

近日，洛杉磯整形醫生格凡米（Ashkan Ghavami）在ig上載片段，為黛絲「驗明正身」。片中黛絲只穿了內衣和內褲，站在格凡米面前，格凡米觀察黛絲的臀部，又用手輕輕捏了一下，指對方「是一位天然、年輕的運動型女性，她身體擁有幸福的基因，很多人都說她屁股是假的，但我向大家證明這是一個真的臀部」。

他指看不到黛絲臀部的皮膚上有任何變化，也沒有看到疤痕，這代表她沒有注射任何人工的物質。他又解釋黛絲擁有如此完美的臀部是因為她飲食均衡，而且做大量的肌肉訓練。黛絲之後也在ig回應「感謝世界知名的格凡米醫生向我的粉絲們展示我的臀部是真的，讓我成為第一個被認證過的真臀」。

黛絲在Instagram上擁有93.8萬名粉絲，她擁有得天獨厚、圓潤迷人的翹臀，讓不少網民驚艷。（Daisy Keech ig圖片）

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影片曝光後，不少人稱讚黛絲純天然，但不久之後黛絲就宣布將進行隆胸手術，隨即引來很多人阻止，着她要「一直保持自然」，「你的身體很完美」，惟最後無法令她改變主意，她指自12歲開始，就想要一個更大的胸部，這常讓她感到很沒安全感，「這是我的身體，我會用她做我想做的事」。

（每日郵報、News.com.au）