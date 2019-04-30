網貸1萬變欠3萬　「妳賣身也要還錢」　失蹤女大生離奇沉屍橋底

22歲少女王秋丹是廣州城建職業學院二年級生，但在4月20日晚獨自乘坐滴滴網約車外出後失蹤；家人憂心如焚，打了無數個電話給她，還在微信朋友圈貼出尋人啟事，但就是沒人知道小丹去了哪裡……直至24日警方在流溪河情人橋下游發現了一具女屍，經比對DNA，確認死者是失蹤多日的小丹。

獨自乘坐網約車離校

小丹的父親為追查愛女下落，於21日從揭陽老家趕到女兒就讀的學校，可是直到晚上9點依然不見愛女回校。王先生從學校老師口中得知，小丹的室友曾稱，小丹在20日晚上10時許背著一個書包，從學校的側門獨自乘坐網約車離開；這令到王先生夫婦更加擔心，決定報警求助，然而警方翻閉路電視，證實小丹失蹤與網約車無關。

當晚小丹在校門口登上網約車後，原來是去了4公里外的流溪河情人橋。閉路電視拍到她下車後一度在橋上徘徊，其後就再無出現過。父母想起了女兒失蹤前一晚致電向他們哭訴的事情，於是懷疑小丹的失蹤和網貸平台暴力追債有關。

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一年前弄壞了別人車輛

小丹告訴父母，自己在一年前弄壞了別人的車，需要賠償一萬元（人民幣‧下同），於是她在網貸平台上借錢，如今利疊利欠款越來越多；當時，父母表示過幾天會來學校幫她解決問題，小丹的母親稱表示，「對方說妳賣身也要把這個錢還給我，她就怕，三萬元對她來說很大。」據稱，事發後校方也有詢問小丹身邊好友，但沒人知道小丹欠債一事，具體情況還有待警方調查。

警方表示，經法醫檢驗，在情人橋下游發現的女屍符合溺水死亡特徵，排除他殺；根據目前調查情況，初步判斷死亡原因和網約車和網貸無關，具體案情正在進一步調查中。