白鯨戴奇怪裝備　印有「聖彼得堡」字樣　挪威漁民：俄海軍間諜

挪威漁村Inga附近海域近日出現戴著奇怪裝備的白鯨（beluga whale），牠不斷騷擾漁船，例如咬漁網和用頭碰觸船身等；當地漁民周六（27日）替牠卸下身上裝備，發現附有一個攝影鏡頭，上面印著「聖彼得堡裝備」（Equipment St Petersburg）的標籤，漁民紛紛認為白鯨曾受過俄羅斯海軍的間諜訓練。

協助解除白鯨身上裝備的漁民赫斯頓（Joar Hesten）稱：「看到白鯨在船隻之間游來游去，我們原以為牠被網纏住，當牠靠近，我們才看到牠戴着裝備」；挪威海產局（Norwegian Directorate of Fisheries）的調查員威格（Joergen Ree Wiig）稱，有關裝備引起了挪威軍方的密切關注。

白鯨的護具上面附有一個攝影鏡頭，而且還印有「聖彼得堡裝備」。（美聯社）

漁民認為這頭白鯨非常可疑，甚至可能是俄羅斯用來進行間諜活動的工具。挪威羅姆瑟大學（Arctic University of Norway）北極和海洋生物學系教授里卡森（Audun Rikardsen）稱,：「我們都知道俄羅斯曾圈養鯨魚，其中有一些明顯已被釋放，並經常主動去尋找船隻」。

挪威海洋研究中心的研究員布富（Martin Biuw）表示，如果該頭白鯨來自俄羅斯，那就有很強的理由相信，這與俄國科學家無關，最大嫌疑的是俄海軍。

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海豚 海豹更適合擔任守衛

莫斯科當局暫未作回應，退休陸軍上校巴拉涅茨（Viktor Baranets）則反駁間諜鯨魚的說法，認為該頭白鯨很可能只是來自聖彼得的平民研究所，同時批評挪威和其他北歐國家「看到我們的核子潛艇或潛水員便疑神疑鬼，挪威人可能很想見到白鯨身上有格魯烏（GRU）情報機構官員的身分證」。

俄羅斯國防部在2017年曾透露，政府嘗試利用白鯨、海豹、海豚等哺乳動物來達成軍事目的，例如測試牠們到底能否守衛海軍基地入口，以及協助潛水員對抗入侵者。研究指出，由於白鯨非常脆弱，長時間在寒冷的北極水域中游動會很容易生病，相反海豚的視覺較敏銳、記憶力強且行蹤隱密，海豹則能聽從人類指令且食量較少，因此這兩種生物比較白鯨會更適合擔任守衛工作。