【熱評】台男受「岳婿問題」困擾求救　呂秋遠：問題出在老婆身上

呂律師，您好。小弟想請教您問題，我們家沒有婆媳問題，但是卻發生了岳婿問題。結婚到現在兩年多，生了一個女兒，夫妻難免會吵架，但是最嚴重的問題還是岳父岳母。我們結了婚以後，家裡面所有家事，都是我在做，別讓老婆辛苦。 但是，岳父岳母始終插手我們夫妻的事情，我要開店做生意，只要沒準時開店，差五分鐘，就跟我老婆講。我做生意，就會指導我要賣什麼，如果我只聽沒做，沒順他們意思，就說我不乖不聽話。我假日都沒休息，想說讓老婆回娘家，讓岳父岳母看看孫子。結果我錯了！她回去以後，岳父岳母就在我背後數落我，說我不乖不聽話。老婆回家以後，就會跟我重述一遍。有時候，我老婆根本是夾心餅乾，為了要維護我，又怕他們擔心。久而久之，也被灌輸成功。 老婆現在就常跟我說，岳父岳母都是對的、長輩講的話是為我們好。而岳母常把別人婚姻怎麼樣、別人女婿多乖多孝順等等，套用在我身上。現在我們的爭吵頻率越來越高，就因為岳父岳母常常在老婆背後黑我，從來不主動問我事情前因後果，什麼事情都是他們說、她們想！最後我老婆壓力也很大，爆炸了又是我倒霉！請問我該如何解決煩人的岳婿問題！請呂律師解答！謝謝～

呂秋遠認為翁婿問題比婆媳問題好解決一百倍，因為在台灣這種社會結構下，遇到問題，爸媽會希望女兒忍耐，但是公婆也希望媳婦忍耐。（《公屋●居屋●私樓》短片截圖）

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文：台灣律師 呂秋遠（文章標題由《香港01》編輯所擬）

這位弟兄，婆媳問題與翁婿問題的本質都一樣，永遠都不在你身上，而是你的配偶身上。但是，在談這個問題之前，我想給你幾個基本建議。

首先，不要老是把「好乖好聽話」掛在嘴巴上，都有女兒了，你們也不是三歲孩子，不用老是執著於聽媽媽的話。我問你，拿到乖寶寶貼紙是有什麼好處？對待長輩，不是乖、不是聽話、不是孝順，是愛。你不愛他們，就少點往來，你愛他們，就多去走走，其他都是沒意義的詞彙。愛這種事情很難勉強，但是談到聽話與乖，更不需要被綁架。你晚開店又怎樣？不想進他們建議的貨又怎樣？只聽沒做又怎樣？你是在過生活，不是在為他們過生活，你對得起自己、家人（老婆與女兒），這樣就好，何必讓他們對你的評價控制你的人生？

其次，就是你為什麼會讓他們介入你的生活，知道你開店晚了五分鐘？跟長輩保持適當距離是一定要的，他們想介入，你就應該婉拒。他們如果可以知道你幾點上班，代表你跟交惡的距離就近了。基本上，婆媳與翁婿一樣，保持適當的距離才會有美感，如果他可以任意觀察你的生活，那麼所有的樣貌都將無所遁形。你要跟他們保持距離，否則關係不可能好。

呂秋遠指，岳婿問題與婆媳問題的本質一樣，問題出在事主的配偶身上。圖為示意圖。（電影《西謊極落》劇照）

其實最重要的關鍵，還是你老婆。「如果」她願意調整，我是說如果，因為我知道機率很低，我會建議她這麼做，來解決你們之間的問題：

1.不論她的家人如何不喜歡你，她喜歡你就夠了。

2.如果她會跟她家人一起討厭你，而且不為你辯護，只能說她其實沒這麼愛你。

3.不論你岳父岳母說了什麼，她根本不需要轉述給你聽，就算非得轉述，也就是報喜不報憂，只說好話，不說缺點。如果她是報憂不報喜，她只是藉由別人的嘴巴在羞辱你而已。

4.不用跟她爸媽溝通，如果非得溝通不可，這是她的義務，你沒必要讓她的長輩通通喜歡你。如果她的長輩都不喜歡你，你肯定也誤會了你老婆很愛你。

5.配偶的爸媽其實黑不了你，從來都是配偶先黑，而人後黑之。

呂秋遠績指，如果妻子真的跟家人一起討厭丈夫，而且不為其辯護，那只能說她其實沒有很愛自己的丈夫。圖為示意圖。（電影《西謊極落》劇照）

6.配偶不會被洗腦，通常只有愛屋及烏。她這麼容易被洗腦，可見你們的感情很不穩定。

7.如果她經常回娘家訴苦，你卻不以為然，只有兩種可能：要不就是你們兩個非常不合，應該趕快離婚，或者是，你的自我感覺太過良好。

8.如果你的岳父岳母經常向她訴苦，你還是不以為然，同樣只有兩種可能：要不就是你沒有保持與他們的距離，應該立刻搬家，越遠越好，或者是，你的另一半聽到這些話以後，樂在其中。

9.如果她真的在意你與她家人的關係，她會努力為你多做點事，例如買宵夜回娘家，會說是你買的、送爸媽紅包，會說是你建議包多一點的，這些善意的小謊言，她都會願意為你做，只因為她希望你們關係好。

10.相信我，翁婿問題比婆媳問題好解決一百倍，因為在台灣這種社會結構下，遇到問題，爸媽會希望女兒忍耐，但是公婆也希望媳婦忍耐。