科大內地生狠踢扯尾虐打室友貓　校方將作警告　或失騰訊實習工作

近日有內地網民微博點名舉報，指在香港科技大學就讀、現於騰訊公司實習的董姓女室友，上周趁她離港時虐待其愛貓，不單追趕嚇貓更拳打腳踢逾一小時，事後毫無悔意，事件再傳至香港，其上載閉路電視虐貓片傳開後，引來中港網民震怒。科大回覆《香港01》時表示，已接觸到相關同學，將向有關同學的行為作出警告。勝訊獲知事件後已公開指若事件屬實，將終止該同學的實習工作，並為其提供心理輔導。

影片顯示，董X怡運用各種方法虐待貓咪，包括追趕、毆打、腳踢，甚至拉着牠的尾巴不放下來。（影片截圖）

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微博用戶「vseacuvuenm」昨日（30日）在微博發文，指上月27日到泰國旅遊，打開家中閉路電視，驚見其同屋合租人董X萱於凌晨時分，以包括追趕、毆打、欺凌等方式虐待其愛貓，其間一度兇狠地踢踹貓肚，甚至扯貓尾聽貓咪慘叫三分半鐘才放手，怒罵對方「毆打幾十次我那沒有一點反抗能力的小貓」。

爆料人又指出，董把貓關在貓砂盆裏10多分鐘，將活動門抵住電視櫃又拿靠枕塞住縫隙，讓貓咪無法出來無法呼吸，又把貓按在梳化上掐住脖子，一邊自己發出興奮得令人毛骨悚然的尖叫。

微博用戶「vseacuvuenm」昨日（30日）在微博發文，指自己27日去泰國旅遊期間，其同屋合租人董X萱於凌晨時分，運用各種方法虐待其愛貓。（微博「vseacuvuenm」圖片）

貓主指董X萱的虐貓行為被客廳的攝像鏡頭全程記錄，她發現後立即致電阻止但不獲接聽，對方甚至關掉通話繼續虐貓。兩人其後透過微信對話，董指貓咪在其床上撒尿，「打他（牠）算輕的了」，更向樓主稱「請你報警」。

貓主鬧爆董女「對此事毫無歉意」，甚至態度惡劣挑釁，遂公開事件，並向科大和騰訊公司舉報，希望給予董女應有的裁決。

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不少網民對董女行為震怒，即時瘋狂轉發貓主的舉報並標籤騰訊以及科大，有人翻查歷史紀錄，指早在3月時貓主也稱回家後發現小貓左眼睜不開全是淚，以為受感染，惟看醫生後醫生說可能是重物撞擊，擔心小貓被虐或不止一次。

及後騰訊在微博轉發貓主帖文，稱非常重視事件，正向當事網民及實習同學進一步了解情況，直指如核實將終止該同學的實習工作，同時為其提供心理輔導上的幫助。

科大同步在微博回應指會了解事件，及至今早科大發言人回覆《香港01》，表示已接觸到相關同學，並正努力促使雙方見面以解決事件，科學將向有關同學的行為作出警告，如有需要，亦會向她提供輔導等支援，又希望該同學能從今次事件中汲取教訓，事件亦提醒大眾應愛護動物，尊重生命。