山東阿伯心急落機　亂開緊急門行上機翼　見無梯落地才折返

坐飛機當然要聽從機上人員的指示，惟不少內地乘客不太聽話，常鬧出笑話。有從山東前往浙江的內地伯伯，飛抵目的地時，嫌排隊離開機艙的時間太長，竟強行打開緊急門試圖離開，更一度走上機翼，見沒有梯子才返回機艙，他最終被警方拘捕，被行政拘留10天。

內地一名長者乘飛機於山東濟南起飛，前往浙江舟山群島的普陀山，但抵達時因為落機太慢，因而打開了緊急門。（網上短片截圖）

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這名心急伯伯乘坐山東航空SC8823班機，於山東濟南起飛，前往浙江舟山群島的普陀山，航程約為1小時45分鐘。航程本來順順利利，沒料抵達目的地時，眾乘客排隊從機門離開飛機，伯伯卻突然自行打開位於座位右邊的緊急門。

事後伯伯解釋，他以為身邊的門是「邊門」，眼見排隊落機的人多，太花時間才會自行打開試圖離開，他開門離開機艙後走機機翼上面之後，發現沒有梯子可以爬到地面，才返回到機艙內。

有網民認為，涉事長者是首次坐飛機，不知道也很正常，反正亦已經受罰，不應該太苛責。（網上短片截圖）

當地警察表示，老人是首次乘坐飛機，現時老人已經被捕，會將他行政拘留10天；而被誤開的緊急機門事後極速完成維修，未影響其後起飛的航班。

有網民笑指，這回老人意外地參加了「五一公安局十日遊」，笑言還好緊急門不是在飛機還在飛的時候打開，否則就是陰間遊了。亦有人認為，不少老一輩人士少有遠遊，不知道相關規定很正常，後輩應該提醒他們，而且「罰也罰了，就別太苛責了」。

（澎湃新聞）

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