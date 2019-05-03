【母親節】台女手製「台幣帽」贈媽媽　網民：出門不怕忘帶銀包

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母親節要來了，想必大家一定超～苦惱要送什麼給親愛的「阿母」對吧？讓本編來介紹一款超有誠意又富有心意的禮物給大家吧！「噹噹」～純手工製作——「台幣帽」！

媽媽每年母親節都為了「阿嬤」的母親節禮物費盡心思，去年拿紙鈔做了編織包，今年則是編成美美的遮陽帽。（爆廢公社）

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原帖主表示，媽媽每年母親節都為了阿嬤的母親節禮物費盡心思，去年拿紙鈔做了編織包，今年則是編成美美的遮陽帽。看阿嬤笑得闔不攏嘴就知道，她一定超級滿意女兒的心意啦～至於做這頂帽子要花多少錢？她的媽媽說是秘密，不過整頂不是百元鈔就是千元鈔，至少萬把塊（台幣）是跑不掉的！

超用心的母親節禮物！

「這禮物很強大。」

「不管是實質或是心意，這頂的價值都好有份量。」

「好棒！阿嬤一定超開心～送到心坎裡了。」

「超有誠意又超貴重的心意啊。」

「漂亮極了，心意滿分。」

「阿木下重本。」

媽媽每年母親節都為了「阿嬤」的母親節禮物費盡心思，去年拿紙鈔做了編織包，今年則是編成美美的遮陽帽。（爆廢公社）

出門不怕忘帶銀包了

「買菜不用帶銀包了！」

「買東西忘記帶錢時很好用。」

「出門忘記帶錢拔個幾張來應急。」

「戴出門沒帶銀包也沒關係？」

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太貴重，還是別戴出門吧……

「這個出去幾次就會越來越沒遮陽功能。」

「這個好讚，戴出去，手時時刻刻要扶好。」

「超厲害！但千萬不能戴出門炫耀啊！太危險！」

「阿嬤戴這頂錢帽出去走路會有風。」

「只是想帶出門遮陽，結果就被人拿走了……」

地方媽媽開始向老公討禮物了

「想做給阿婆」

「想做一頂全紫色的給我奶奶～～」

「老公我需要這頂帽子。」

「我也想收到這禮物。」

「孝敬老婆時間到了。」

「我發現紫色系比較適合我。」

「我不會讓我媽看到這篇的……」

本編在寫這篇之前，同事委婉勸告咱們阮囊羞澀，報稅都報成一夜乾了，實在做不起這頂帽子了。然而本編的「阿母」已經看到這篇了，並指定要一頂 Rose版的寬邊帽，只好秉持著獨乾乾不如眾乾乾的精神，大家5月一起快樂的「吃土」吧。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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