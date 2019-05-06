【好過做人】台男狂曬黃金鼠萌照：牠在過吃吃睡睡的幸福鼠生

不少主人心目中，可愛寵物猶如子女，總在想：「為什麼我的寶貝這麼可愛！」有台男近日「放閃」狂曬寶貝黃金鼠生活照，把牠如何運動也養胖的幸福鼠生描繪出來，萌得大批網民直呼超可愛，大讚牠「很會擺pose」，主人也說：「可以拍廣告了！」

台男日前發帖曬愛鼠。（「Dcard」討論區圖片）

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這名台男日前於「Dcard」討論區發帖曬愛鼠，指家中養了一隻黃金鼠名叫悟空，「興趣是逃家跟發呆，喜歡吃瓜子最愛我媽媽，最討厭別人吵我睡覺」。他解釋當初在寵物店時只有悟空是成鼠，其他都是幼鼠，加上牠很親人，所以把牠帶回家。

他指家中養了兩隻黃金鼠，一隻是「悟空」，一隻是「乖乖」。（「Dcard」討論區圖片）

有網民惡搞改圖，十分好笑。（「Dcard」討論區圖片）

台男形容悟空過着「吃吃睡睡的幸福鼠生」，雖然被養胖了，「不過他每天晚上都很努力的運動，還是肉肉的」，他又透露家中還有一隻貴賓狗「毛毛」、可愛的蜜袋鼯、路邊撿的貓咪「小花生」和黃金鼠「乖乖」，可以想像其家如動物園般熱鬧。

網民反擊齊曬愛寵萌照！ ↓ ↓ ↓

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台男又補充養鼠小知識，「其實倉鼠很省，再來就是你想花多少心力照顧他了！也沒有一定的標準，有的人會想讓他們短短的鼠生中活得像小王子小公主一樣，有的人就是基本照顧那樣，看自己囉」。

這輯萌照吸引不少網民讚好，指悟空很呆萌、很可愛，「空哥很會找鏡頭耶」、「為啥都一臉看起來驚呆樣」、「他的很會擺pose」、「感覺隨時都要比ya了，超可愛！」不少網民忍不住齊齊「曬」自己寵物萌照，表示牠們的可愛擋也擋不住，一看心都軟了。

（「Dcard」討論區）