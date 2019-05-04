殘舊波鞋有救！YouTuber拍片教招數消除鞋面摺痕　網民實測真係掂

一對舒適又有型的波鞋可謂可遇不可求，但但每着一次，鞋頭的摺痕就深一點，令人非常心痛。英國有YouTuber近日拍片教大家如何消除波鞋摺痕，原來只要數個步驟即可把又殘又舊的波鞋還原成新鞋一樣，非常神奇！

英國YouTuber斯特凡（Shantel Dé Bonsu）上個月於Twitter分享自己保養波鞋的心得，更指有方法成功消除鞋面上的摺痕，令大批網民非常有興趣跟隨偷師。