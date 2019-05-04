殘舊波鞋有救！YouTuber拍片教招數消除鞋面摺痕　網民實測真係掂

撰文：劉淑文
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一對舒適又有型的波鞋可謂可遇不可求，但但每着一次，鞋頭的摺痕就深一點，令人非常心痛。英國有YouTuber近日拍片教大家如何消除波鞋摺痕，原來只要數個步驟即可把又殘又舊的波鞋還原成新鞋一樣，非常神奇！
英國YouTuber斯特凡（Shantel Dé Bonsu）上個月於Twitter分享自己保養波鞋的心得，更指有方法成功消除鞋面上的摺痕，令大批網民非常有興趣跟隨偷師。
最近英國有位YouTuber拍片教大家如何消除摺痕，只要數個步驟即可把又殘又舊的波鞋還原至新買一樣，非常神奇。（「shanteldebonsu」Twitter圖片）
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英國YouTuber斯特凡（Shantel Dé Bonsu）上個月於Twitter分享自己保養波鞋的心得，更指有方法成功消除鞋面上的摺痕，令大批網民非常有興趣跟隨偷師。
相中可見，斯特凡的Nike Air Forces 1 波鞋經過歲月的洗禮，鞋面上已有數條摺痕，而且頗殘舊。不過她用了神奇方法，令摺痕瞬間消失，整對鞋猶如新買一樣，她後來拍片與大家分享妙方。
材料：
襪 / 舊衣服 / 紙巾 適量
小毛巾 1條
燙斗 1個
熱水 適量
達人示範如何消除波鞋摺痕
網民跟着方法照做，證實真的能消除波鞋摺痕，按圖看網民跟機成果↓↓↓
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