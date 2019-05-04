人民幣8月換新版　網民驚見20元背面的漁夫出Pool了？　真相是...

中國人民銀行（下稱人行）早前公布將於今年8月30日起，發行2019年版第五套人民幣50元、20元、10元、1元紙幣和1元、5角及1角硬幣。新版的人民幣防偽性能固然更高，眼利的網民在新舊版之間找不同之際，竟然發現20元背面圖案的漁夫身旁好像多了一個人，驚呼：「脫離單身了嗎？」不過仔細放大看，原來身旁是只多了個簍子，虛驚一場。

中國人民銀行（下稱人行）早前公布將於今年8月30日起，發行2019年版第五套人民幣50元、20元、10元、1元紙幣和1元、5角及1角硬幣。（人行官網截圖）

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人行指，新版的紙幣在主圖案、色調、字的內容等都未有變更，不過色彩則更鮮色，整體防偽性能提升。毛澤東頭像、裝飾團花、橫號碼、背面主景和正背面面額數字的樣式稍作調整，增加正面左側裝飾紋樣，取消正面右側凹印手感線和背面右下角局部圖案，票面年號改為「2019年」。

在新鈔正式流通前，不少人都紛紛到人行網站拿舊鈔與新鈔比對找不同。有眼利的網民竟然發現，新20元鈔票背面的廣西桂林山水圖中，竹筏上的漁夫旁多了一點東西，乍看就像一個坐在竹筏上的人，令不少網民好奇驚呼：「漁夫都脫離單身了嗎？」、「20元背面的漁夫都脫單了，我還是孤獨一人」、「官方認證的一對」。

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不過仔細放大看，原來身旁的「人」真身只是個簍子，令不少網民「瞎操心」了，笑稱「單身久了看到魚簍都感覺眉清目秀」、「說脫單的是不是眼睛不好使」、「大家不用急，國家是不會用人民幣刺激你們的」、「其實不是脫單了，是脫貧了」。

有眼利的網民發現，20元背面的漁夫身旁好像多了一個人，驚呼：「脫離單身了嗎？」不過仔細放大看，原來身旁是只多了個簍子。（人行官網截圖）

雖然內地電子支付普及化，但亦要提防收到假的新鈔，要判斷拿到的新版人民幣是不是假鈔，原來只要掌握基本4招：分別是會「光變」的面額數字、安全線、浮水印，及橫看豎看都有的紙鈔雙號碼。

點圖即看 4招判斷新版人仔不是假鈔：

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