【衝擊畫面】囝囝開櫃桶見成人玩具　台媽崩潰：小孩安靜準沒好事

孩子對世界充滿好奇，總會翻箱倒篋尋找新奇事物，但孩子的「驚喜」隨時變成家長的「驚嚇」。有台媽發帖指，某天發現兒子很安靜，一看之下發現他拉開了神秘的「潘朵拉抽屜」，拿出內裏的成人玩具在把玩，台媽瞬間崩潰。不少網民都被相片逗得大笑，形容男童是「小小老司機」，笑言：「你還太小不能玩啦！」

台媽指兒子正在玩自己的「秘密玩具」。（facebook「爆廢公社」圖片）

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該名台媽上周三（1日）於facebook「爆廢公社」上傳相片，無奈地指家中的兒子「安靜都沒好事」，從相中可見，小孩打開了抽屜，坐出各種情趣用品及保險套。台媽表示當時「驚呆了」，大爆兒子「還差點拿保險套起來咬」，爸媽的秘密玩具完全敗露了，讓人哭笑不得。

帖文吸引大量網民讚好，笑指男童長大一定是老司機（即性事老手），屆時「跟媽媽搶玩具」。帖文亦引起許多父母共鳴，指小孩破壞力很大，「小孩子的記憶力特別好，改天他上幼兒園時，老師會請他畫 『印象最深的玩具』，然後版大的小怪獸們就會被畫出來了... 」

該台媽其後留言指，其實生完孩子後也沒有再用，「玩具也都放抽屜長灰塵」，又直言今次汲取教訓，「換個地方收，以後抽屜要上鎖」。

（facebook「爆廢公社」）

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