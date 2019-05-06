女友面前看辣妹直播暗笑　內地男被斷正　網民：會說話的眼鏡

被人看到手機螢幕有時令人相當尷尬，如果被另一半看到，自己正在看異性的直播，更可能發生「家變」。近日內地瘋傳一段影片，可見男子平常地在看手機，沒想到臉上的眼鏡一秒「出賣」他，原來他在看美女直播跳舞，手機上的影像投射在眼鏡上，坐在對面的女友一直盯着他，男子才嚇得馬上關掉直播，不少網民看過片段後都笑言，這是「會說話的眼鏡」。

片中可見，男子和女友一起出門吃飯，男子雙手舉起手機，在餐桌前認真地滑，看起來十分平常。（網上圖片）

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微博流傳一段影片，片中可見，一個男子和女友一起出門吃飯，男子雙手舉起手機，在餐桌前認真地滑，看起來十分平常，坐在對面的女友錄下男子滑手機，沒想到眼鏡閃出一道綠光，女友將鏡頭慢慢拉近，眼鏡上的影像愈來愈清晰。

女友將鏡頭慢慢拉近，原來男子正在觀看一名女主播的直播，而且嘴角不禁微微上揚。（網上圖片）

原來男子正在觀看一名女主播的直播，女直播主身材火辣，在鏡頭前跳舞，男友看得非常入神，嘴角不禁微微上揚，看到這裏女友忍不住出聲了，「你在幹嘛？」，男友知道被發現後，嚇得馬上收起微笑，並快速把直播畫面滑走。

影片引來不少網民熱論，有人發現眼鏡的「危險」，「怪不得我那天在公司偷看電視劇，我老闆進門用很嚴肅的眼神看著我」、「眼鏡說了實話啊哈哈哈」、「是眼鏡告的狀」，亦有人說「找男朋友還得找戴眼鏡的」、「這是哪個隱形眼鏡在暗中打廣告嗎？」。