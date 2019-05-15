【倚天屠龍記2019】八度翻拍！細數2019版與原著不同之處

《倚天屠龍記》是根據金庸著作改編的古裝武俠劇，於2019年2月在內地開播，4月17日已播出大結局，你又知道這次改編版本與原著有哪些不同？

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主要改編的有兩個地方，首先是趙敏的父女關係。原著中也說，趙敏為愛背叛父兄，但汝陽王戲份不多，讀者不太能感受到趙敏的掙扎。在電視劇中，汝陽王的戲份增加了。結局時，明教和元軍交戰，死傷慘重，張無忌叫趙敏約汝陽王來和談，說生靈塗炭，戰局僵持。雙方就談好了，暫時停戰。

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豈料和談後，汝陽王馬上被明教伏擊，萬箭穿心致死，張無忌傻眼了。原來朱元璋與范遙等人合謀，高價聘請玄冥二老相助，殺汝陽王以打擊元軍，張無忌當然一無所知。

趙敏極為悲憤，認為幫他約見父親，卻用卑鄙手段殺掉他？於是，趙敏想殺朱元璋報仇，怎料張無忌替朱元璋擋劍，說他是明教兄弟，殺他之前先要殺了自己。

玄冥二老。（《倚天屠龍記》劇照）

趙敏當然捨不得殺他，其後獨自去了蒙古。明教戰勝元朝後，張無忌去蒙古找趙敏，從此幸福快樂地生活在一起。

這令觀眾非常不滿意：趙敏，你的殺父之仇呢？你不殺張無忌是合理的，他只是有點笨，罪不至死，但你既不暗殺朱元璋等人，又對阻止自己復仇的張無忌毫無芥蒂，實在有點涼薄。

張無忌在習得九陽神功與乾坤大挪移前，除了處事圓滑，卻總是非常膽小，氣勢減弱了不少。（《新倚天屠龍記》劇照）

另一個重要的改編，是完全為周芷若洗白。原著中，是趙敏從周芷若身上偷了《武穆遺書》，張無忌用兵法解圍。電視劇中，改成周芷若主動獻上《武穆遺書》，帶領峨嵋弟子奮勇殺元軍，丁敏君戰死沙場，元軍用箭射周芷若。謝遜替周芷若擋箭，被箭插得像刺蝟一樣，死前勸告周芷若要做個好人。

問題是，這時候的謝遜不單失明，而且武功盡失，拿一根棍子衝出來，就說要保護少林寺，還準確無誤地擋下所有箭，非常神奇。我覺得，編劇只是想設計一個契機，讓周芷若合理地變回好人。

謝遜在2019年版本中改編成為讓周芷若變回好人的契機。（《新倚天屠龍記》劇照）

之後，周芷若獻上斷裂的倚天劍屠龍刀，原著中是張無忌等人拾到的，這些都是小事。重點是，原著中明教用血修補屠龍刀，卻不肯修補倚天劍，因為滅絕師太用倚天劍殺了很多明教弟子，張無忌也覺得合理。電視劇中，卻是張無忌說了一堆大道理，像是「這把劍代表真正的武林正義」、要用它「照亮人心，照亮江湖」。於是明教修好了倚天劍，還給周芷若，大家冰釋前嫌。

有觀眾認為，張無忌過於軟弱，身為教主，屬下卻常常不受管束，永遠是自己做好決定，再跟教主道歉。不過，原著的張無忌也是優柔寡斷的。他本缺乏領導才能，只是一個碰巧學會絕世武功的傻小子，沒法擺平明教的老狐狸，也是合情合理。我只是覺得，這個版本的張無忌，特別愛打官腔，後期整天都說為國為民，好像拿錯了郭靖的劇本。

曾於1994年版《倚天屠龍記》飾演周芷若的周海媚，25年後再扮演滅絕師太。（《倚天屠龍記》劇照）

不過，既然是改編，為何編劇不把玄冥二老弄死？

想想《倚天屠龍記》的奸角，原著安排了成崑自廢武功；宋青書在原著死了，頂多可以改變死因；王保保、朱元璋在歷史中有劇情，不能死；周芷若作為愛上男主角的美女，根據武俠小說慣例不可以死。唯一可以對付的奸角，只剩下玄冥二老，既沒有歷史包袱，也沒有觀眾同情，還可以讓男主角顯示武功，而且和明教有深仇大恨的人最後竟可以投入明教，有點不太合理。我覺得，留着他的性命，有點浪費了。

你又喜歡這套電視劇嗎？

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「2019倚天大結局：與原著有什麼不同？」​】

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