12歲女疑遭欺凌自縊亡　遺字條列6個原因　母哭訴追劇出事

2017年4月，英國12歲女孩史嘉達遜（Jessica Scatterson）疑因遭欺凌上吊自殺，警方當日發現她遺下了一些關於死亡及自殺的字條，上面寫滿了欺凌者的名字，以及6個她為何自殺原因。史嘉達遜的媽媽沃伯頓（Rachael Warburton）最近接受傳媒訪問時稱，愛女出事前常追看涉及年輕人自殺的Netflix美劇《漢娜的遺言》（13 Reasons Why），因此她相信該劇與女兒的死有關。

史嘉達遜自殺當晚曾經在Facebook上載了一雙腳的照片，右腳跟不但𠝹有「R.I.P.」的字眼，還寫下令人心寒的句子，她的同學發現後馬上報警；警方趕到先叫醒史嘉達遜的41歲爸爸，沒多久其睡房裏傳來一下尖叫聲，當她爸爸打開睡房門，發現愛女已經沒有氣息，身旁全是她的玩具，還有一些關於死亡及自殺的手寫字條和圖畫，上面寫滿了欺凌者的名字。

警方在史嘉達遜的平板電腦內發現她和朋友互傳的惡意訊息，另有一張一名女孩面貌被刮去的團體照片。當局事後的報告指出，史嘉達遜是因為在社交媒體上飽受欺凌和折磨，從而萌生輕生念頭。

認為劇集目的適得其反

史嘉達遜留下的字條上還列出了6個為何她要自殺的原因，沃伯頓想起愛女出事前曾表示正在追看《漢娜的遺言》，因此相信這該劇與愛女的自殺有關。

沃伯頓稱：「該劇應要被禁，它給孩子傳遞自殘的想法。劇集目的是為提高大眾對自殺的關注，但我認為它反而鼓勵了年輕人自殺，史嘉達遜的所有朋友都互傳訊息討論劇情，應該要警告家長別讓小朋友收看。我不希望其他家長經歷同樣的慘劇，大家要密切關注孩子上網瀏覽的東西。」

《漢娜的遺言》在2017年3月播出，內容與校園欺凌有關，是以自殺身亡女高中生漢娜（Hannah Baker）的故事，希望觀眾體會到這些年輕人的絕望。

Netflix公司得知史嘉達遜的悲劇後，同意在影片前面加上指導性的警告「劇集含有性侵、虐待、自殺等內容」，公司發言人謂，自殺是一個非常重要的議題，「我們處理這類型的議題時，一直努力保持負責任的態度。」

美國兒童及青少年精神病學學院（American Academy of Child and Adolescent Psychiatry）的一項研究報告指出，該劇上映一個月後，即2017年4月，10至17歲的年輕人自殺率上升了28.9%。雖然該報告的研究人員表示這數字與《漢娜的遺言》沒有直接的關係，但研究員霍羅威茨（Lisa Horowitz）認為：「我們應該提高警覺，畢竟年輕人較易受媒體影響。」

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