冷知識網紅認落藥性侵　嫩模焗住拍拖被騙情　轟渣男：駕我車呃女

台灣YouTuber「教授鼠鼠」早前和嫩模「羽沫」（原名：王譯嬋）交往4個多月，兩人本和平分手，但羽沫後來網上控訴前男友對其下藥性侵。前日（5日）「教授鼠鼠」突然在個人頻道貼出影片，自爆曾向羽沫下藥，性侵得逞後，女方為心裏好受一點才與他交往，但他仍與另外2名女性「約砲」，令粉絲大感震驚。受害人「羽沫」爆料後直指，已接觸到5名同樣被騙的女子。

「教授鼠鼠」在YouTube貼出一段以「一個真摯誠懇的懺悔，我做了錯誤的事情，希望大家引以為戒」為題的道歉影片。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

台灣YouTuber「教授鼠鼠」因分享冷知識、行業神秘面紗等，吸引10萬人訂閱，早前分享夾公仔機秘聞片一度廣傳，故在網上略有名氣。他日前在YouTube貼出一段以「一個真摯誠懇的懺悔，我做了錯誤的事情，希望大家引以為戒」為題的道歉影片，突然自爆曾下藥性侵和約砲。

影片中，他戴上招牌的黑色口罩，坦承曾以放鬆藥物「梅片」誘騙嫩模羽沫，趁對方服用昏迷後，與其發生性關係，「導致她心裡感到厭惡、羞憤，最後迫於無奈嘗試與我交往，希望能減輕心中痛苦」。

羽沫在ig炮轟前男友，又指因而接觸到數名聲稱被教授鼠鼠欺騙的女子。（ig圖片）

+ 3 + 2

「教授鼠鼠」又承認和羽沫交往期間，還開女方的車偷偷與另外2名女子約砲，其中一位是自己的粉絲，「這沒有任何金錢往來，也沒有合作，純粹被我騙砲。」他也提到與羽沫交往期間，「她沒有花費過我任何一毛錢，我對外沒有承認自己有女友，都說是自己包養的。」

最後「教授鼠鼠」坦言願承擔一切責任，發誓不再做出類似行為，「本人對上訴事實均予承認，對於以上我對我無恥的行為感到抱歉，也願意接受和負起法律責任和賠償責任。」不過，影片上傳不到一天的就被刪除，羽沫爆他刪除原因是其媽媽看到後感擔心。

+ 2

嫩模羽沫也在facebook回應事件，聲稱一天內已找到5名同樣被「教授鼠鼠」欺騙的受害者，「看看稍晚會不會突破10個」，更大爆他曾吸毒被抓，「我恨不得把你千刀萬剮！」

事件引來不少網民關注，狠批「教授鼠鼠」是渣男，又指他已犯了刑事罪。.台灣警方暫時未有介入，但根據台灣的法律，性侵害的犯罪原則上是「非告訴乃論」，檢察官知道犯罪發生時就可以主動偵辦。