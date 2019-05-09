13年儲5000人仔私己被老婆發現充公　廣西苦命男：米粉錢扣出來的

不少人會暪住另一半，偷偷私藏私己錢。內地一名男子花十多年時間，不斷將省下來的私房錢放到家中的大花瓶內，詎料女兒一個不小心，將花瓶打破，男子儲私房錢的事立即敗露。妻子知道事件之後當然興奮異常，花了一個早上數錢，將5000多元人民幣（約5700港元）私房錢直接充公。

廣東男用花瓶收藏私己錢多達13年，不過一個上午就被老婆充公，痛失超過5000元人民幣。（網上短片截圖）

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來自廣西桂林的周小姐於一個早上，突然在家中聽到巨響，於是走出大廳查看。周小姐出到去，就發現原來是女兒打破了大廳的大花瓶，那個花瓶幾乎和小朋友一樣高，非常大個，大廳除了一地碎片之外，原來還有很多零錢，周小姐就問老公是怎麼一回事。

周小姐丈夫回家後就臉色一沉，然後無奈地說「這都給她發現了！」丈夫說這花瓶內的錢，是他從2006年買樓後開始，13年間辛苦每天省下來，唏噓地說：「從米粉錢裏扣出來的」。正所謂改變不了就要學懂接受，丈夫無奈地說服自己，說「這是很正常的，這個錢又不要緊」。

丈夫坦言：「十幾年的辛苦，全沒了。」（網上短片截圖）

有人歡喜有人愁，周小姐成為事件最大贏家，她表示花瓶內有1、2毫硬幣，亦有10元鈔票，花一個上午點算後，充公的私房錢足足超過5000元，還站在勝利者的角度笑言：「十幾年存了5000多，好搞笑吧。」

事件觸動無數人夫的心靈，網民大嘆「男人不容易啊」，更鼓勵周小姐的丈夫「擦乾眼淚，重頭來（存）過」，留言又認為她的丈夫生活一定很艱苦，「十多年藏的私房錢，還只有5000，這算家暴吧」，更形容這是許多男人不願結婚的原因。其實，評論中不少女網民都批評周小姐的行為，更認為周小姐將錢還予丈夫以示尊重。

（梨視頻）