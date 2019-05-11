《回到未來》戰車DMC-12屯門出沒　網民感嘆：香港要回到過去

80年代經典科幻電影《回來未來》（Back to the future）的布朗博士和Marty McFly來了2019年的香港？近日有網民在屯門「野生捕獲」一部在電影中能穿越時空的DeLorean DMC-12 戰車，紛紛放在網上群組分享轉發，令大家非常興奮。不過「假的真不了」，這部相信是仿製品的經典戰車，並非由博士駕駛，而是被拖車拖着，因而有網民笑稱「係咪返嚟嗰陣出咗事？」。

有網民在屯門「野生捕獲」一部在電影中能穿越時空的DeLorean DMC-12 戰車，忍不住放在網上群組分享。（fb截圖）

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原來生產戰車的德羅寧汽車公司（DeLorean Motor Company）在2016年已公布，戰車將會送到香港「定居」，不過至今由誰擁有則仍然成謎。

昨日（10日）多個群組都流傳幾張時光車的照片，從照片可見，拍攝地點是在屯門游泳池附近，當時戰車由拖車拖着，車頭並無掛着車牌，相中亦不見司機本人。

照片頓時引起哄動，有人驚呼「點解嚟咗香港嘅？」，亦有人指「因為香港要回到過去」。有熟悉電影的網民就笑稱「拖車上唔上到88mph？」另有人稱之前都見過一次，以為是拍戲，「估唔到原來係新界車」。

有人稱之前都見過一次，以為是拍戲，「估唔到原來係新界車」。（fb「盡在元朗」圖片）

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《回來未來》是80年代經典科幻電影，故事描述主角Marty McFly（Michael J. Fox飾）和布朗博士（Christopher Lloyd飾）意外回到30年前的過去，Mcfly更遇到自己的父母，最終兩人合作下回到本來所在的年份。要穿越時空技術上暫未做到，但「時光車」的原型則是跑車DeLorean DMC-12，為德羅寧汽車公司的唯一型號，具玻璃纖維加鍍不鏽鋼的車身，並於1981到82年間生產，其間賣出約9,200部。據The DeLorean Museum估計，現時市面上尚「健在」的DMC-12約6,500部。

德羅寧汽車公司facebook曾宣布，一部DMC-12 時光車在2016年底已送到香港。（fb「DeLorean Motor Company」圖片）

根據德羅寧汽車公司facebook顯示，一部DMC-12 時光車在2016年底已送到香港，但在何處展出或由誰人擁有，就未有答案，如粉絲想欣賞時光車的氣勢，或者要碰碰運氣了。