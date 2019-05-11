流浪貓目擊同伴車禍離世　坐遺體旁放聲嚎哭　網民：心碎了

面對生離死別，貓咪同樣會悲痛嚎哭。有台灣網民日前發現一隻貓咪在馬路旁哭泣，原來其同伴不幸在車禍中逝世，樓主發現後馬上將遺體放在箱子內，安置在路旁，沒想到貓咪仍不願離開，守在箱子旁不斷發出哭泣的聲音，彷彿不捨同伴離開。樓主將影片上載facebook，令人看得揪心。

同伴不幸在車禍中逝世，貓咪仍不願離開，在放了遺體的箱子前發出哭泣的聲音。（李小姐facebook影片截圖）

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高雄一名女網民李小姐前日（9日）在facebook上載影片，指家人平時都有餵養流浪貓狗的習慣，而片中的野貓是「小花」，那日小花的同伴被車子撞斃在路邊，家人隨即幫忙移動小花同伴到行人路，並致電寵物安葬人員請求協助。

當等候殯儀人員到場時，小花一直沒有離開，對着紙箱低頭哭泣，似乎還未接受同伴離去的事實，畫面令人不禁鼻酸。李小姐表示，流浪貓狗在外面的危險性很高，希望大家能盡自己的能力幫助牠們，「無論是一頓飯一碗水都好」。

李小姐表示，流浪貓狗在外面很危險，希望大家能盡自己的能力幫助牠們，「無論是一頓飯一碗水都好」。（李小姐facebook截圖）

影片引起網上熱議，不少網民都看得非常心痛，「貓咪真的哭了，毛孩是最單純」，又指聽到小花的哭聲「心都碎了」，有人則想給小花一個家，「有人收養了嗎？我想要收養他」。李小姐接受《香港01》查詢表示，小花已找到新主人，有人好好安置牠了。