「我家買了隻鱷魚」　台買家奇葩理由棄單　聽完解釋賣家都服了

買家棄單的理由林林總總，通常都與產品本身有關。不過，日前台灣一名賣家卻遇到可能是最「無厘頭」的取消訂單理由。從網民上載的對話截圖中可見，當買家被問為什麼要棄單時，他竟回答「我家買了一隻鱷魚」，令人完全摸不着頭腦，但當他進一步解釋後，最終竟說服了賣家，不少網民也忍不住笑說，「這理由……我認了」、「我會原諒他，很誠實」。

賣家問買家：「為什麼要取消訂單呢？」買家回答「我家買了一隻鱷魚」令賣家非常無奈。（「爆廢公社」fb圖片）

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該名台灣女網民在facebook群組「爆廢公社」貼出幾張對話截圖，顯示一個拍賣app中賣家和買家的對話，並指賣家是她朋友。截圖中可見，賣家直接問對方「請問為什麼要取消訂單呢？」買家隔了5分鐘後回答「我家買了一隻鱷魚」，令對方看到後，忍不住以省略號回應表示無奈。

買家的說法令人摸不着頭腦，賣家於是追問「這跟衣服有什麼關係……」，又要求「你拍鱷魚給我看」。想不到對方真上傳了一張鱷魚照片，並介紹品種是「侏儒凱門鱷」。

不過「有圖」不一定代表「有真相」，賣家還是不明白，問：「所以買鱷魚就不能買衣服的意思？」買家只好坦白說：「不一定啦！但目前應該是不會買，因為漁港（魚缸）要7900（台幣）」，還傳了一個雙手合十「對不起」的貼圖。樓主補充，指對方還列明「因為買那隻鱷魚花了4580（約1158港元）、魚缸7900（約2000港元，所以沒錢了」。

對話截圖全文：

兩人的對話讓不少網民哭笑不得，有網民指買家很誠實，令人「嬲唔落」，「好誠實，衣服輸給鱷魚了」、「看到都不知道該怎麼生氣了」、「原本以為他為了棄單找理由騙人，沒想到真的附照片」、「太好笑了啦！如果是我我竟然可以接受這奇葩理由哈哈哈」。

（facebook群組「爆廢公社」）