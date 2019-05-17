屢遇偷食男仍衰心軟原諒　港女自白：出軌只分0次或100次

情侶間有些底線需堅持，否則只會屢被挑戰，引雙方不快。有港女匿名撰文，分享兩遇賤男偷食的經驗，她指兩次在分手邊沿都選擇原諒，惟因信任已失最終都走不下去，令她感慨道「出軌只有0次或100次」，認為出軌的人其實不值得原諒，因為會真心悔改的少之又少，「你原諒之後，人哋只會下次更小心咁岀軌」。

伴侶出軌應否原諒，過來人說，原諒了只是讓對方下次更小心地出軌。（《婚內情》劇照）

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樓主在Instagram的「couple.murmur」撰文，稱有人問當另一半出軌應否原諒，應否再給予機會，她為此分享自己兩次慘痛經驗，第一次為其初戀男友，稱拍拖幾年感情很好，一直都視對方為結婚對象，惟對方仍然出軌，她數月後才發現，男方起初死口不認，其後卻解釋與第三者睡在一起但什麼也沒做，結果終被踢爆已發生性關係，又承諾不願分開及不會再找第三者。

樓主指知道事件後非常崩潰，對方「又跪又喊又lur（𦧲）話改」，她最終心軟答應，惟「原諒之後嘅路係唔易行嘅，原諒係容易，但要再建立返信任就係一件漫長而艱難嘅事」。她坦言復合後對男友很小事都會大感懷疑，經常檢查對方行蹤，雖男友願配合，但其實雙方都感辛苦，「我覺得自己好似偵探咁，痴咗線，依個都唔係一個健康嘅關係」，結果忍了半年還是分手收場。

港女兩度遇出軌男友的自白 ↓↓↓↓

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接着的另一個男朋友，樓主再遇偷食男，她拍拖後才驚覺對方不止出軌，還不止一人，全都有肉體關係，令她難以置信的是，男方一直到處宣示很愛她的訊息，但又處處留情，被踢爆後也是先否認後「扮死狗」，稱只是一時衝動會改過，沒想過偷食後果這麼嚴重，「又跪又喊話如果佢個世界無咗我佢真係會死」，她又一次心軟做錯決定。

有人認為原諒偷食男，只是讓對方下次更聰明地再犯同樣的錯。（《婚內情》劇照）

樓主指自己沒如上一次般「發癲」，「因為我覺得你要cheat（偷食）嘅，我點阻止都阻止唔到」，男友亦答應讓她隨時檢查，而當其信任慢慢建立時，她竟發現男方再次用交友app識女，又再聯絡曾經的第三者，惟她已沒有第一次被背叛般歇斯底里，只感到絕望，她認為別論有否肉體關係，有偷食的意向已難以接受，更何況男友已不是第一次出軌。

有港女網上撰文，訴說被出軌經歷。（ ig截圖 ）

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「嗰一刻我真係唔想再鬧，個心係灰咗，唔知講咩好，嗰刻嘅喊係怪自已蠢，俾咗個機會佢去hurt（傷害）多次自己」，樓主指男友懺悔稱想讓她開心但自己未玩夠，她堅持分手，還勸對方下次想認真才再拍拖，免再害到下一個。

樓主感慨其實是否原諒、是否多給一次機會，都要靠自己想清楚，有時就算別人勸也沒用，「總係要到咗某一刻自己突然諗通咗，醒覺咗，先會識得放手」，她指不排除有人錯了會真心悔改，但能遇到是不幸中之大幸，她情願相信一次不忠百次不用，「你原諒之後，人哋只會下次更小心咁岀軌」。