洗硬膠手機殼中指卡相機孔　台男忍唔住自嘲：應是全台首例

不少人都會為手機加上手機殼，增加個人特色。台灣一名男子近日在網上表示，自己因為清洗手機殼而不小心將中指卡在手機殼的鏡頭孔內，幾經辛苦仍「不能自拔」，手指亦開始滲血，最後需要到醫院求醫。他更以自身經驗提醒所有網民，如果使用硬膠手機殼，清洗時要十分小心，更自嘲「大概是全台首例」。

台男於清洗手機殼時，不小心將手指卡到相機孔內。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該名台男日前在facebook群組「爆怨公社」上發帖，「奉勸大家手機殼千萬不要買硬殼，特別是強化塑膠的……」台男指因不小心打翻飲品，令手機殼「黏黏的」，需要用清水清洗，不過清洗期間卻將右手中指卡到手機殼的相機孔內，試過很多方法也不能自行脫困。原本他為了避免浪費資源，即使在深夜仍然打算自行走到消防局求助。不過當台男走到半路時，發現一部警車，於是向警察求助，警察擔心台男情況若果惡化，有可能要截肢，就直接召喚救護車到場將台男送到醫院。

台男的到診紙上，則寫明是「手指卡在手機殼」，連他自己也忍不住自嘲「大概是全台首例」。（fb群組「爆怨公社」圖片）

從台男上載的圖片可見，手機殼卡住中指第三指，被卡住的位置有流血，而手機就因為「外物入侵」而變得彎曲，甚至出現碎裂的情況。台男由醫生幫忙取出手指及包紮之後，相信已無大礙，但手機殼就已經斷開報銷，不能繼續使用。而台男的到診紙上，則寫明是「手指卡在手機殼」，連他自己也忍不住自嘲「大概是全台首例」。

（fb群組「爆怨公社」）