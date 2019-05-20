格鬥狂人「徐冬瓜」47秒KO點穴大師　網民：隔着電腦就戳到我笑穴

前年以不到20秒撃倒太極拳「宗師」魏雷而聲名大噪的內地MMA（綜合格鬥）「狂人」徐曉冬，周六（18日）在新疆舉辦的「絲路英雄&終極勇士」世界格鬥精英賽中對決「點穴大師」兼詠春拳高手呂剛，豈料徐曉冬僅用了47秒就結束了這場「世紀大戰」，還打斷了呂剛的鼻樑。事後有網友笑稱「點穴大師」並非浪得虛名，「隔着電腦就戳到我的笑穴」。

號稱當代最強實戰派武術家

呂剛宣稱懂得點穴神功，精通詠春拳及兩儀拳，是「當代最強實戰派武術家」及葉問徒孫，今年2月開始不斷在網上挑戰徐曉冬，指其之前與魏雷的比賽是「打假」；徐曉冬則謂，聯絡過香港詠春總部，對方卻稱沒有呂剛這個人，故今次是屬於「打騙子」。

徐曉冬早前亦曾在網上批評「陳氏太極傳人」陳小旺「假打」及「騙子」，被對方告上法庭，結果被判名譽侵權，徐曉冬不但要繳付46100元人民幣（約52400港元）罰款，還因未有道歉被列入「失信被執行人」，全部財產遭凍結，出行受到限制，不能坐飛機、火車二等艙以上的艙位；徐曉冬解釋稱：「讓我在網易首頁道歉，可是網易沒這項業務，我跟法官也說了難處。」

今次賽前呂剛提出一系列的要求，譬如他要發揮點穴神功，因此不會佩戴拳套；而徐曉冬在比賽中因不能以真實名字示人，故只能以「徐冬瓜」之名上擂台，且要往臉上塗顏料不能以真面目示人。當裁判示意戰鬥開始後，一臉怒容的徐曉冬馬上連環揮拳重擊呂剛頭部，呂剛只能狼狽應戰，無法招架密不透風的攻勢；47秒後徐曉冬打斷了呂剛鼻樑，裁判於是叫停比賽，宣布徐曉冬勝出。

大戰結束，「花生友」紛紛留言「當時我就氣的差點摔電腦了，熬了大半夜，四十秒就完事了」、「果真是點穴大師啊，隔着電腦就戳到我的笑穴，厲害厲害﻿」、「点穴大師已經點了徐曉冬幾處大穴，曉冬百年内必亡，哈哈哈﻿﻿」。

「我叫徐曉冬，我不叫徐冬瓜」

事後呂剛入院治療，徐曉冬則拍了一段影片，解釋他為何對於這場比賽如此憤怒，他謂，此次比賽本來應是他一打二，與呂剛及「禪宗太極」張法義比賽，惟賽前張法義卻失約退賽，令他很失望；另外為了迎戰，他要坐36個小時的綠皮火車才能到達比賽現場，「終於到目的地了！為了一場比賽，火車橫跨河北、山西、陝西、寧夏、甘肅、新疆。好睏，一直沒睡覺，心中都是怒火！」

徐曉冬還指出，不得不化妝參賽使他感到壓力很大，「我叫徐曉冬，我不叫徐冬瓜，我不叫格鬥狂人！但是又有什麼辦法呢？我不能以真實名字示人，我只能叫徐冬瓜！我不能以真實面目示人，所以我只能把臉塗花，人們以為我這是在炒作，但是如果我不把臉塗花，我就打不了比賽！」