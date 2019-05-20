穿情侶裝搭車又攬第二個？　網民得知真相超尷尬：我唔會坐埋去

很多情侶都不介意穿情侶裝光明正大地「放閃」，近年更興起同色系或相近款式的情侶打扮，讓低調的情侶也能享受穿情侶裝的樂趣。近日網上流傳一相片，可見列車座椅一對年輕男女穿着同款間條「T恤」，但看起來感覺總是「怪怪的」，認真一看才知道尷尬的真相，引起網民熱議及瘋傳。

網上近日流傳照片，可見一名與女友一同乘車的男子與一名陌生女乘客撞衫，兩人即變「情侶裝」，引起網民熱議。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

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近日微博流傳一相片，可見地鐵車廂內的座椅有一對年青男女穿着了同款的藍色粗間條「T恤」，驟眼看還以為兩人在「放閃」，不過看清楚才發現，男生其實與另一名穿花裙的女生坐在一起，女生更將頭倚在男生的肩膀上玩電話，而該名穿間條「T恤」的女生則與男子相隔一個座位，獨自整理物品。

原來該對穿同款「T恤」的男女並非情侶，而是剛好「撞衫」，才令場面變得如此尷尬又好笑，目擊這場面的網民也忍不住即時拍照分享。相片其後被台灣網民轉發至fb群組「爆廢公社公開版」，笑言場面是「錯的時間對的人」，更即時「看圖作文」，形容畫面是「前女友vs現任女友？」，「真命天女，有緣無分」。

亦有網民指，不明白相中情侶為何不轉到另一車廂，容許尷尬氣氛一直發酵，「好尷尬啊，還不去其他車廂」，「如果是我，根本不會想繼續待在同一個車廂，更別說是坐在旁邊了」。

（綜合）