台公司訂2000台幣炸雞扒臨時棄單　善心網民出錢接單轉送露宿者

做生意最害怕遇到棄單衰客，有網友在爆怨公社上發文，她表示有客人訂2000元（台幣）雞排，炸了一半慘遭棄單，對方不接電話逃避責任，幸好有好心網友看了文章，立刻匯款給雞排店，並將雞排發送給街友（露宿者），解決惡意棄單之事。

台雞排店遭人惡意棄單，好心網友付錢捐贈給街友。（爆怨公社Facebook圖片）

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原Po在《爆怨公社》上發文，她表示雞排店被美商公司棄單，「回撥電話N百次都不接，現在有很多雞排起鍋，還好只炸了一半」，原Po無奈的說，因為對方外送地點在百貨公司，為了這份單還請了外送公司，店家只能白白付外送費用，但更苦惱的是已起鍋的雞排該怎麼辦。

而有好心網友看了文章決定做善事，他將錢匯款給雞排店，並請店員幫忙將雞排送給街友，原Po表示「我完成他的任務，也沒有因為棄單而浪費食物，覺得心裡很踏實」。

其他網友則怒批「樓主也是賺辛苦錢」、「太惡劣了吧」、「好缺德……故意惡作劇嗎」、「棄單者行為真的很要不得」；也有人建議大訂單應該先收訂金，「大量訂單一定要先收訂金」、「我之前接大訂單，都會請她們下班撥空來先付訂金，不然我還真的不敢炸」。

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