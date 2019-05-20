曾被虐待患創傷後遺症　美男孩獲「兩位爸爸」領養　網民感動力撐

台灣上週五（17日）表決通過同性婚姻法，創下亞洲首例，雖然同性配偶可登記結婚，亦可收養另一方的「親生子女」，惟不能領養非親生子女，亦有不少反對聲音仍只能接受一個爸爸及一個媽媽組成的「正常家庭」。 不過，最近美國就有一對男同志成功領養一名小男孩，3人穿上家庭裝T恤的背面照更被大批網民瘋傳，紛紛留言支持及鼓勵。二人在網上分享領養過程的經歷，他們未有選擇特別乖巧的孩子，反而選擇一位曾經被虐待、有創傷後遺症及過度活躍症的男孩，渴望給他一輩子的幸福。

近日一張兩名爸爸領養小男孩的背面照在網上瘋傳，3人疑似在等待辦理領養手續。（Twitter圖片）

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來自美國的兩位新手爸爸Paul及Gregg，在領養小男孩Gavin當日，特別穿上一家3口的特製T恤，上面分別寫上爸爸1號、2號及仔仔，背後則寫有「我今日做爸爸了」及「我今日得到兩個爸爸」，3人的幸福背面照日前被網民瘋傳。

兩位新手爸爸Paul及Gregg在領養小男孩Gavin當日，特別穿上一家3口的特製T恤，上面分別寫上爸爸1號、2號及仔仔，背後則寫有「我今日做爸爸了」及「我今日得到兩個爸爸」。（Paul FB圖片）

相中兩位爸爸拖住兒子，似在等待辦理領養手續，不少網民見狀紛紛留言支持及送上祝福，「家庭也可以有很多組合」、「祝福你們一直幸福下去」，又坦言看到兩位很了不起的爸爸，「給了一位需要家庭的男孩，最有愛的家」。

Paul事後接受當地傳媒訪問時透露，跟Gregg交往時已有共識想要一個孩子，二人曾研究能否找代母，但發現整個過程費用約需7.5至15萬美元（約59萬至118萬港元），最後還是決定用相同的費用，改變一個小孩的一生。

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在領養過程中，二人過五關斬六將，先參加當地針對領養小孩的課程，了解關於州法律、領養過程及支援架構等，其後透過寄養機構，終於獲得領養小孩的機會。Paul及Gregg坦言在整個過程中，最困難是選擇小孩，「選擇過程像是挑選一隻狗或貓，令我們有點不安」，最後二人從5個小孩中，選擇曾經被虐待、患有創傷後遺症及過度活躍症的小男孩Gavin，並承諾會花最多的時間、注意力及耐心在他身上。

至去年1月，Gavin正式成為二人的領養孩子，而Paul及Gregg亦有兌現承諾，讓Gavin擁有一個快樂童年，3人的合照中，不時見到Gavin的幸福笑容。Paul及Gregg表示，從來沒想過3人的故事會引發多人討論，雖然當中有人惡意中傷，諷刺小孩無法在「正常的家庭」成長，但二人保證Gavin能過着快樂的日子，並不希望他被負評傷害。

（綜合）