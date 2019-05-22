內地客食米線稱無港幣得電子支付　港媽好心代埋單　網民質疑呃錢

雖然電子支付愈來愈流行，但出外旅遊帶備當地現鈔是常識吧！有網民近日在facebook表示，遇到兩位內地遊客在尖沙嘴一間米線店吃飯後，他們發現自己沒有港幣，只得手機支付，但店內並無任何電子支付系統，擾攘一輪後樓主媽媽代為繳付，樓主感到非常無奈。帖文引起網上熱議，不少人都認為樓主家人無需太好心，不應縱容奉旨不帶現金的行為，更有網民質疑是「呃錢黨」所為。

內地客尖沙嘴食米線後稱自己無帶現金，一名港媽好心代埋單，引起熱議。（facebook圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有網民昨日（21日）在facebook發文，指前晚跟朋友和家人到一間尖沙嘴小店吃宵夜，關店前看到兩位內地遊客吃米線後，向店主聲稱沒帶備任何香港錢幣，不知如何付款，而店內並無其他電子付款系統，令店員一度以為她們不想付錢，擾攘了兩、三分鐘。

其中一名女遊客傍徨地走到不同枱問其他食客能否提供協助，當她走到樓主和家人一枱時，不停問他們有什麼方法換錢，以及有否微信支付、支付寶等，但樓主則表示沒有微信及任何內地聯絡方法，提議女遊客到便利店換錢，或到銀行兌換人民幣，「再者可以問老闆娘有冇有EPS」。

最後樓主媽媽心軟，怕阻礙老闆娘太遲收工，幫女遊客繳付了費用，樓主則叮囑她們一句，「嚟香港記得買八達通，去世界各地用他國的付款方式是一種責任，沒有人會來禮代妳」。他在帖文亦無奈地表示，「去旅行去人哋國家換當地的錢幣是尊重當地的文化」，今次事件實在難為媽媽的好心，希望不會再有這種情況重蹈覆轍，「間接成為了她人的一種自私」。

有網民在facebook表示，遇到兩位內地遊客在尖沙嘴一間米線店吃飯後，發現自己沒有港幣，但店內並無任何電子支付系統，擾攘一輪後樓主媽媽代為繳付，樓主感到非常無奈。（facebook截圖）

網民對事件議論紛紛，有人難以相信竟有內地人到外地旅遊「一蚊都唔帶」，又指「佢哋真係以為全世界都有支付寶」，有網民就認為樓主媽媽代付錢是縱容她們，又不明白為何不叫她們以人民幣支付，更有人指曾遇過類似情況，質疑她們利用港人好心騙錢。不過有網民認為，店員有時都要準備私人支付寶過數，免得找自己麻煩，「遊客有困難，盡量去幫也是待客之道，媽媽做得對」。