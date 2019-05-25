日醫生6萬円助男生奔喪成佳話　曾被笑遇騙徒　助人原因有洋蔥！

日本沖繩上月發生一件好人好事惹來全國關注，當地的17歲高中生崎元颯馬前往機場期間遺失錢包，因而無法買機票回鄉參加伯父喪禮。當時68歲醫生豬野屋博見男生一臉沮喪，上前了解後贈予6萬日元（約4294港元）讓男生買機票，雙方更沒有留下聯絡方法。另一好心拾獲銀包後交回車站，男生奔喪後登報尋人，成為一時佳話。 事件被香港網民熱議，高登網民指「1個肯借錢，1個肯還錢，1個路不拾遺」，是三重好事，亦指日本民風誠實才會有這等好事。但事件背後，原來豬野屋博幫助男生後，曾被同事笑言「遇騙徒了」，但他仍堅信好心有好報，助人全因相信別人的善良，亦當作是向沖繩這眷顧地報恩。

沖繩一名17歲高中生崎元颯馬前往機場期間遺失錢包，當時68歲醫生豬野屋博上前了解，更二話不說借了6萬日元讓他買機票返鄉奔喪。（「Gnews__」Twitter圖片）

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豬野屋博最近接受日本媒體訪問，憶述幫助高中生崎元颯馬的過程。他指上月底完成在沖繩的工作，4日24日早上乘電車前往那霸機場，準備往北海道公幹。他在那霸機場車站見到崎元颯馬非常失落又擔心，上前查問時，得知男生丟失了錢包，當中6萬日元是用來買機票回鄉參加伯父喪禮。豬野屋博聽到金額後亦嚇了一跳，更不自覺說出：「我大概沒有6萬元吧。」

兩人談話期間，列車快要從終點站開車折返，豬野屋博於是拉着男生下車，沒有多想就直接從錢包掏出6萬日元，而且最後都沒有詢問男生的聯絡方式，男生匆匆道謝就離去了，等於把錢贈予陌生人。豬野屋博在北海道結束工作後就返回埼玉縣，他其後跟同事聊到在沖繩發生的借錢事件，同事都笑言他被遇到騙徒，指他被騙錢了，說到連豬野屋博亦開始半信半疑，但沒有把事件放在心上。

網民熱議好人好事↓↓↓

當事件漸漸淡忘之際，同事告知報紙刊登了崎元颯馬尋找恩人的事，原來崎元颯馬奔喪後得知有心人拾獲其錢包，所有錢亦原封不動，他想尋回恩人還錢，豬野屋博知道後感動得淚流滿面。2人上周二（21日）再次相見，並交還所借的款項，當時崎元颯馬向醫生贈予紙鎮道謝，而醫生則贈他銀包。崎元颯馬表示，日後希望能成為像豬野屋博一樣的大人，向有困難的人伸出援手。

豬野屋博給6萬日元男生的事件為網民熱話，他向傳媒解釋，當時認為男生是可信的人：「如果人們遇到麻煩，即使不是今次這樣，我也會幫忙。這不是一件正常的事情嗎？」他又指，從前學校和父母亦曾教導，好心幫人自有回報，加上沖繩這地方一直對他照顧有加，事件當成對這地方報恩是最好不過。

香港網民亦熱話事件，有連登網民力讚今次是三重好事，「1個肯借錢，1個肯還錢，1個路不拾遺」，大讚日本民風好，人與人之間能互相信任。但亦有人指願意給陌生人6萬日元不是容易的事，「普遍就唔會咁多人講啦」。

（日本放送協會、朝日新聞）