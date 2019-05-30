雞可以變馬？霸氣「白切雞」網上瘋傳　網民：被大廚耽誤的藝術家

撰文：聯合新聞網
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現在很多人用餐追求「色香味」俱全，不只入口要美味，連菜餚外觀都要非常講究呢！而近日台灣網路就流傳一張照片，普遍在中餐館常見的菜色「白切雞」竟被巧手拼成一隻馬奔馳的形狀，極具氣勢的賣相讓許多網友看了非常佩服，直呼根本已經是藝術品了啊！
極具氣勢的賣相讓許多網友看了非常佩服，直呼根本已經是藝術品了啊！（爆廢公社Facebook）
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師父！請受我們一拜ORZ
「太強了，師父」
「太厲害了，捨不得吃」
「白斬雞（白切雞）可以排這樣子真的厲害了」
「被大廚耽誤的藝術家」
「心中瞬間萬馬奔騰過去」
「好猛這個，吃了會跳起來」
「我還要吃它嗎？我吃不下欸這樣，乾脆放在故宮博物院給大家展覽算了」
原來是馬肉啊～我還以為是雞肉呢！
「是馬肉」
「我要雞你給我馬」
「換一盤！我點的不是馬XD」
「這是吃馬肉吧」
「這是馬肉，不能吃」
「是馬的雞肉還是雞的馬肉？你搞得我好亂啊～」
「原來是馬肉啊，我以為是白斬雞呢！」
你說是白切雞？不，這可是貴貴der高級料理「馬殺雞」（戲語，即「massage」）呢！
「這道叫馬殺雞」
「難道這就是傳說中的馬殺雞？」
「這道料理一定是馬殺雞」
「一盤99瞬間升級成999」
「為什麼要把平價的雞肉擺成我吃不起的料理」
「500變2000的作法」
「這盤一千我也吃」
這樣的擺盤方式也讓平凡的白斬雞瞬間上升一個檔次，看到這張照片，也讓許多網友分享自己吃過的「馬殺雞」，看來高手真的都藏在民間啊～（點圖瀏覽）↓↓↓
想不到平常看來普通的雞肉也能吃得如此Fashion啊～看著看著都快流口水了，小編也想來一盤啦！
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