雞可以變馬？霸氣「白切雞」網上瘋傳　網民：被大廚耽誤的藝術家

現在很多人用餐追求「色香味」俱全，不只入口要美味，連菜餚外觀都要非常講究呢！而近日台灣網路就流傳一張照片，普遍在中餐館常見的菜色「白切雞」竟被巧手拼成一隻馬奔馳的形狀，極具氣勢的賣相讓許多網友看了非常佩服，直呼根本已經是藝術品了啊！

極具氣勢的賣相讓許多網友看了非常佩服，直呼根本已經是藝術品了啊！（爆廢公社Facebook）

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師父！請受我們一拜ORZ

「太強了，師父」 「太厲害了，捨不得吃」 「白斬雞（白切雞）可以排這樣子真的厲害了」 「被大廚耽誤的藝術家」 「心中瞬間萬馬奔騰過去」 「好猛這個，吃了會跳起來」 「我還要吃它嗎？我吃不下欸這樣，乾脆放在故宮博物院給大家展覽算了」

原來是馬肉啊～我還以為是雞肉呢！

「是馬肉」 「我要雞你給我馬」 「換一盤！我點的不是馬XD」 「這是吃馬肉吧」 「這是馬肉，不能吃」 「是馬的雞肉還是雞的馬肉？你搞得我好亂啊～」 「原來是馬肉啊，我以為是白斬雞呢！」

你說是白切雞？不，這可是貴貴der高級料理「馬殺雞」（戲語，即「massage」）呢！

「這道叫馬殺雞」 「難道這就是傳說中的馬殺雞？」 「這道料理一定是馬殺雞」 「一盤99瞬間升級成999」 「為什麼要把平價的雞肉擺成我吃不起的料理」 「500變2000的作法」 「這盤一千我也吃」

這樣的擺盤方式也讓平凡的白斬雞瞬間上升一個檔次，看到這張照片，也讓許多網友分享自己吃過的「馬殺雞」，看來高手真的都藏在民間啊～（點圖瀏覽）↓↓↓

想不到平常看來普通的雞肉也能吃得如此Fashion啊～看著看著都快流口水了，小編也想來一盤啦！

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