【健康資訊】尿頻腰痛、睪丸痛、陰部痛？　專科醫生話你知點解！

如果結石卡在腎和輸尿管，就會出現不同症狀的疼痛，男性可能會睪丸疼痛，女性也可能會陰部疼痛，所以有事記得找你的泌尿科醫生詢問一下。

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45歲梁先生近日感到下體的右睪丸劇痛，就到我的診所求診。經檢查後，生殖器沒有任何異樣，但經過Ｘ光檢查和驗尿後，就發現右輸尿管有一粒綠豆大的結石。

腎到睪丸有一段距離，所以這叫做「投射痛」（Referred pain)。梁先生求診時，說睪丸疼痛將近一個月，還有急尿、尿頻的問題，疼痛萬分。我檢查了他的生殖器，確認了沒有外傷、發炎和硬塊等症狀。後來我發現了在他右輸尿管末端有一粒0.3X0.4cm的結石。給予他藥物治療後，結石就自然排出來了。

右輸尿管的末端有一粒結石。（作者提供）

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男性泌尿系統的結石會令疼痛從後腰背傳到側腰，再沿腹股溝傳到陰囊，而女性則會傳至會陰部。結石如果卡在腎盂與輸尿管的交接處，就會引起劇烈腰痛，有時投射痛亦會造成男性睪丸疼痛，女性也可能會陰部疼痛。

女性也會因結石而感到陰部疼痛。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

視乎結石卡在腎和輸尿管的什麼位置，上下輸尿管都會出現不同症狀。

輸尿管狹窄處可能會卡住結石，造成尿流阻塞而引起疼痛。而卡在輸尿管及盆腔動脈的交叉處，則會引起下腹痛。若卡在輸尿管與膀胱的連接處，會引起膀胱、陰囊、外陰部疼痛，當結石接近膀胱時，膀胱會異常敏感，導致急尿、尿頻、小便燒灼、排尿不順、脹尿的感覺。

輸尿管狹窄處可能會卡住結石，造成尿流阻塞引起疼痛。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

所以下次「蛋蛋痛」記得找你的泌尿科醫生詢問一下，這可能是腎绞痛。

作者簡介：崔家倫醫生

畢業於香港大學醫學院，於香港接受專科訓練成為泌尿外科醫生。致力引入國外最新科技，希望可以推廣及普羅大眾。崔家倫醫生在香港醫管局服務超過18年，晉升為威爾斯親王醫院副顧問醫生，現為私人執業醫生及中文大學外科部榮譽教授。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「蛋蛋痛，結果原來係……」​】

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