素顏遇ex　錯過買彩券 　關機未存檔　十大揼心後悔事你中幾多？

古人說的好：「千金難買早知道！」每當我們發生一件壞事，嘴上總說著「早知道就……」、「一開始就不要……」，但說歸說，事情還是發生了，根本無法挽救啊！舉凡錯過飛機、電腦忘記存檔，每一刻都像是有Spotlight打在身上、跪地痛哭的悲慘畫面，這簡直太鬱卒啦！今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，生活中你我時常懊悔到「捶心肝」的鳥事，這orz程度簡直破表！

NO10. 黑屏才想到要按存檔

打字打得正起勁，電腦總會送上一個超大禮！當過學生都知道，每一份報告，是幾天幾夜、多少個熬夜才趕出來的成果，但當你正開心想著快結束、心裡正要放煙火時，不是你家寵物按到關機、就是電腦直接掛機重開，看著黑屏這10秒鐘的腦袋空白相信你我都有過（悲劇背景樂響起～），恨不得時間回到幾分鐘前、恨不得一切都沒發生過，但是真的千金難買早知道啊！

打字打得正起勁，電腦總會送上一個超大禮！（Gettyimages／視覺中國）

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NO9. 鎖匙、錢掉進水溝

這種無奈該如何訴說！馬路除了坑洞多，水溝也多，路邊的坑渠蓋更是致命武器！這些大小不一的漏洞可說是讓人崩潰的大地雷，你一定看過趴在地上不斷看望水溝蓋，不是有石油可挖，而是他的鑰匙、手機或是錢肯定不小心匡噹掉入，真是叫天天不靈、叫地地不應啊！

NO8. 大姨媽猛攻懊悔吃冰

「啊！痛！」常常看到女孩捲成一球窩在床上，她不是在練軟骨功，而是每個月總有一次煩人、惱人的「親戚」來報到，不是催婚、不是炫耀她家小孩，而是不斷攻擊肚子讓人痛不欲生！那個來肚子總是悶悶脹脹痛痛的很正常，但總有幾次痛到慘白虛弱好幾天，這時總是邊壓肚子邊懊悔：「我為什麼要吃冰！」、「我為什麼要喝酒！」讓妳捶心肝不夠，恨不得把子宮也捶壞啊！

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十大讓人超揼心嘅後悔事（網路溫度計）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月25日至2019年04月24日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『捶心肝的懊悔事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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